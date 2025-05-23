特朗普重擊哈佛 困惑、恐懼留學生間蔓延：從追尋夢想變墜入惡夢
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月22日突然發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格後，困惑、恐懼情緒隨即在校內國際生之間蔓延，他們的學位、在美生涯規劃都因特朗普這一舉動而陷入極大的不確定性之中。
《紐約時報》報道，由於特朗普終止哈佛招國際生資格之舉事出突然，再加上聲明還提到現有的國際學生必須轉校，否則將失去合法身份，引起國際生們的不安。
來自澳洲、將於下週畢業的哈佛甘迺迪學院學生戴維斯（Sarah Davis）受訪時表示，如果其學生簽證失效，她對自己能否獲得碩士學位沒有十足的信心。
戴維斯無耐稱，即使她最終仍獲得了學位，如困哈佛大學無法繼續為她提供簽證擔保，她也很可能無法在美國從事她原本已接受的研究生工作。
我感到很失望，自己辛苦努力爭取的東西一下子就被奪走，最終還陷入困境之中。
來自威爾斯的國際生威廉森（Alfred Williamson）受訪時表示，自己和許多國際生朋友已經開始考慮轉學。他說：「我傳訊息給一名來自英國的朋友，問我們能不能討論一下能否轉到牛津大學或劍橋大學。每個人都嚇壞了，沒人知道如何應對這事」。
來自加拿大、大一新生里基茨（Ella Ricketts）則在短訊中表示，我向來覺得哈佛覺是最像家的地方，從來沒想過會因此而被迫離開學校。
看到我及其他國際生同學的夢想變成一場惡夢，是我人生中最艱難的經歷之一。”
哈佛大學已回應，批華府禁校方招收國際生的資格是非法行為，等同於報復。校方強調：「這種報復行動可能會對哈佛社區和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命。」
對於學生們在美國面對的困境，香港科技大學23日發文公開邀請就讀於哈佛大學的國際本科生及研究生，以及獲取哈佛錄取的學生到科大就讀。
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