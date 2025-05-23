特朗普重擊哈佛　困惑、恐懼留學生間蔓延：從追尋夢想變墜入惡夢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月22日突然發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格後，困惑、恐懼情緒隨即在校內國際生之間蔓延，他們的學位、在美生涯規劃都因特朗普這一舉動而陷入極大的不確定性之中。



《紐約時報》報道，由於特朗普終止哈佛招國際生資格之舉事出突然，再加上聲明還提到現有的國際學生必須轉校，否則將失去合法身份，引起國際生們的不安。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

來自澳洲、將於下週畢業的哈佛甘迺迪學院學生戴維斯（Sarah Davis）受訪時表示，如果其學生簽證失效，她對自己能否獲得碩士學位沒有十足的信心。

戴維斯無耐稱，即使她最終仍獲得了學位，如困哈佛大學無法繼續為她提供簽證擔保，她也很可能無法在美國從事她原本已接受的研究生工作。

我感到很失望，自己辛苦努力爭取的東西一下子就被奪走，最終還陷入困境之中。 戴維斯（Sarah Davis）

來自威爾斯的國際生威廉森（Alfred Williamson）受訪時表示，自己和許多國際生朋友已經開始考慮轉學。他說：「我傳訊息給一名來自英國的朋友，問我們能不能討論一下能否轉到牛津大學或劍橋大學。每個人都嚇壞了，沒人知道如何應對這事」。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

來自加拿大、大一新生里基茨（Ella Ricketts）則在短訊中表示，我向來覺得哈佛覺是最像家的地方，從來沒想過會因此而被迫離開學校。

看到我及其他國際生同學的夢想變成一場惡夢，是我人生中最艱難的經歷之一。” 里基茨（Ella Ricketts）

哈佛大學已回應，批華府禁校方招收國際生的資格是非法行為，等同於報復。校方強調：「這種報復行動可能會對哈佛社區和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命。」

對於學生們在美國面對的困境，香港科技大學23日發文公開邀請就讀於哈佛大學的國際本科生及研究生，以及獲取哈佛錄取的學生到科大就讀。