哈佛大學不能收留學生會怎樣？逾25%學生或需轉學　研究生受衝擊

美國特朗普政府繼續向哈佛大學施壓，國土安全部（DHS）5月22日突然宣布取消哈佛招收國際學生的資格，在讀留學生也要轉校，部長諾姆（Kristi Noem）指，預計逾25%的哈佛學生將不得不尋找新大學。



哈佛目前招收近6,800名國際學生，佔總學生人數逾25%，《紐約時報》報道，研究生課程更是尤其受到衝擊，例如國際留學生佔甘迺迪學院（Kennedy School）學生的59%；陳曾熙公共衛生學院（T.H. Chan School of Public Health）的40%，在哈佛商學院（Harvard Business School）則佔35%。

圖為2024年4月25日，美國劍橋，哈佛大學的學生在校內扎營舉行支持巴勒斯坦示威（Reuters）。

據美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）指，變更會在2025至2026學年生效。

哈佛學生報Harvard Crimson報道，美方這次是取消哈佛的SEVP認證資格（SEVP certification），該認證資格由國土安全部簽發，授權大學有資格招收持有F-1與M-1簽證（即最常見學生簽證類型）的國際學生。若然沒有該認證，學校便無法簽發I-20表格（Form I-20，即學生入學證明），該表格是讓外國人在美國維持學生身分的必需品。

學生報指，雖然哈佛很可能會採取法律行動，質疑政府撤銷認證，但對於依靠學生簽證就讀哈佛大學的學生來說，失去SEVP認證是災難性。

2025年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa，不在圖中）。（Reuters）

哈佛大學2025年度畢業生預計下周畢業，學生報引述8位移民律師指，預計下周畢業的學生仍能如期畢業。

諾姆則主張，哈佛大學若要恢復為可接收外國學生的地位，須在72小時內滿足一系列要求，包括提供一系列記錄，例如是國際學生的紀律記錄，以及抗議活動的音訊和視訊記錄。哈佛大學先前拒絕提供這些記錄。

在美國多家大學爆發撐巴勒斯坦示威後，政府不滿多間學校的處理方式，要求校方改革。