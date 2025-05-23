哈佛禁收國際生｜升學顧問：料至少30港生就讀　部份憂難成功畢業

美國政府宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格，現有外國學生也須轉校。有本港升學機構指，目前至少有約30至40名香港學生就讀哈佛，有當地學生反映，暫未受影響，仍可正常上課及住宿，不過對於能否繼續就學及成功畢業感到擔憂。機構估計，即使哈佛國際生最終被逼轉學，美國其他大學有足夠資源接收轉校生，相信轉校成功機會不小。另有升學顧問表示，今日收到約20宗求助，有數十宗原本打算赴美升學的申請人，選擇同步申請英國的學府。



2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

內地生佔逾1000人 目前國際生仍可正常上課

根據哈佛大學統計，24/25學年取錄近6800名國際學生，佔總學生人數約27%。以2022年數據顯示，中國留學生人數逾1,000人，屬最大的外國學生群體，其餘是加拿大、印度、韓國、英國、德國等。

Crimson Education 香港區總經理及資深學術顧問馬鎧烽表示，估計至少有約30至40名香港學生就讀哈佛，據學生反映，他們仍可出入大學校園、正常上課及住宿，但未來狀況要視乎校方及美國政府下一步行動。

據外媒指，哈佛大學若要恢復取錄國際生的資格，須在72小時內滿足一系列要求，包括提供一系列記錄，例如是國際學生的紀律記錄、抗議活動的音訊和視訊記錄。

馬鎧烽表示，美國各間大學比較團結，若哈佛大學國際生因政策需轉校，相信其他大學會提供支援。（受訪者提供）

馬鎧烽及另一升學機構、英式教育創辦人陳思銘皆表示，就讀哈佛大學的國際學生若須轉校，成功率不低。馬表示，美國各間大學比較團結，若哈佛大學國際生因政策需轉校，相信其他大學會提供支援。陳思銘則稱，被哈佛大學取錄的學生皆為尖子，競爭力高，其他院校將歡迎他們報讀。

不過，有就讀的學生亦向他們反映擔憂。馬鎧烽表示，有港生向其查詢可否成功畢業及能否繼續就讀哈佛。陳思銘則稱，學生主要擔憂美國其他大學會否同樣受到相關政策影響，會否被取消簽證。

獲取錄今年入學生 擔心要一年Gap year過渡

美方政策對已接獲哈佛取錄通知書的學生亦有一定影響。馬鎧烽稱，目前下學年的大學申請期已過，多數美國大學已派發取錄通知書，學生或因接獲哈佛學位而放棄其他大學學位，甚至繳交訂金，惟現時未知情況如何，擔憂會否需要安排一年空檔（Gap year）過渡。

有升學機構指，今日接獲20宗求助，有數十宗原本打算赴美升學的申請人，選擇同步申請英國的學府。（資料圖片）

有升學機構收20宗求助 有意改去英國讀書

至於正準備申請哈佛的學生，則尚有時間準備及改變升學選擇。馬鎧烽表示，美國大學申請期於10月之後，現時學生仍有逾5個月的準備及觀望時間。馬分享，「今早有家庭本身很想報哈佛， 現在都問還報不報到」。對於相關個案，他建議學生及家庭可同步報讀更多間英美大學。

陳思銘亦表示，今日接獲20宗求助，有數十宗本身僅申請報讀美國大學，現有意改報讀英國大學或變為美英大學同步申請。

陳思銘表示，今日有數十宗本身僅申請報讀美國大學的家庭想轉為報讀英國大學或變為美英大學同步申請。（資料圖片）

美國政府表明除向哈佛大學「開刀」，亦考慮向其他美國大學採取類似行動。馬鎧烽暫估計，美國其他大學被禁收國際生的機會不大，「始終國際學生給的學費都比較貴，如果你真的這樣一刀切或者全部不要，會失去很多人才，大學無咗呢筆錢亦會產生很多問題。」

另外，他亦指，雖然今次美方決定影響學生赴美意欲，但美國大學有強勁科目，例如科技、人工智能等，故仍對學生有一定吸引力。