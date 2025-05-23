哈佛禁收國際生｜升學顧問：料至少30港生就讀 部份憂難成功畢業
美國政府宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格，現有外國學生也須轉校。有本港升學機構指，目前至少有約30至40名香港學生就讀哈佛，有當地學生反映，暫未受影響，仍可正常上課及住宿，不過對於能否繼續就學及成功畢業感到擔憂。機構估計，即使哈佛國際生最終被逼轉學，美國其他大學有足夠資源接收轉校生，相信轉校成功機會不小。另有升學顧問表示，今日收到約20宗求助，有數十宗原本打算赴美升學的申請人，選擇同步申請英國的學府。
內地生佔逾1000人 目前國際生仍可正常上課
根據哈佛大學統計，24/25學年取錄近6800名國際學生，佔總學生人數約27%。以2022年數據顯示，中國留學生人數逾1,000人，屬最大的外國學生群體，其餘是加拿大、印度、韓國、英國、德國等。
Crimson Education 香港區總經理及資深學術顧問馬鎧烽表示，估計至少有約30至40名香港學生就讀哈佛，據學生反映，他們仍可出入大學校園、正常上課及住宿，但未來狀況要視乎校方及美國政府下一步行動。
據外媒指，哈佛大學若要恢復取錄國際生的資格，須在72小時內滿足一系列要求，包括提供一系列記錄，例如是國際學生的紀律記錄、抗議活動的音訊和視訊記錄。
馬鎧烽及另一升學機構、英式教育創辦人陳思銘皆表示，就讀哈佛大學的國際學生若須轉校，成功率不低。馬表示，美國各間大學比較團結，若哈佛大學國際生因政策需轉校，相信其他大學會提供支援。陳思銘則稱，被哈佛大學取錄的學生皆為尖子，競爭力高，其他院校將歡迎他們報讀。
不過，有就讀的學生亦向他們反映擔憂。馬鎧烽表示，有港生向其查詢可否成功畢業及能否繼續就讀哈佛。陳思銘則稱，學生主要擔憂美國其他大學會否同樣受到相關政策影響，會否被取消簽證。
獲取錄今年入學生 擔心要一年Gap year過渡
美方政策對已接獲哈佛取錄通知書的學生亦有一定影響。馬鎧烽稱，目前下學年的大學申請期已過，多數美國大學已派發取錄通知書，學生或因接獲哈佛學位而放棄其他大學學位，甚至繳交訂金，惟現時未知情況如何，擔憂會否需要安排一年空檔（Gap year）過渡。
有升學機構收20宗求助 有意改去英國讀書
至於正準備申請哈佛的學生，則尚有時間準備及改變升學選擇。馬鎧烽表示，美國大學申請期於10月之後，現時學生仍有逾5個月的準備及觀望時間。馬分享，「今早有家庭本身很想報哈佛， 現在都問還報不報到」。對於相關個案，他建議學生及家庭可同步報讀更多間英美大學。
陳思銘亦表示，今日接獲20宗求助，有數十宗本身僅申請報讀美國大學，現有意改報讀英國大學或變為美英大學同步申請。
美國政府表明除向哈佛大學「開刀」，亦考慮向其他美國大學採取類似行動。馬鎧烽暫估計，美國其他大學被禁收國際生的機會不大，「始終國際學生給的學費都比較貴，如果你真的這樣一刀切或者全部不要，會失去很多人才，大學無咗呢筆錢亦會產生很多問題。」
另外，他亦指，雖然今次美方決定影響學生赴美意欲，但美國大學有強勁科目，例如科技、人工智能等，故仍對學生有一定吸引力。