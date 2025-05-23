男警行為不當罪成　指上司公器私用　官指無說服力駁回上訴囚6月

男警處理一宗店舖盜竊及欺詐案時，訛稱涉案車主拒落口供，並冒認車主向其上司發電郵稱不會協助，警方最終結束調查。男警早前經審訊後被裁定行為不當罪成，他不服定罪提出上訴，並指上司對他印象不佳，故公器私用而誣告他。高院暫委法官李俊文今（23日）下判辭，認為男警說法毫無說服力，又指其上訴理由與審訊時的論點相信，再審視亦只會得出相同結論，駁回其上訴，原獲保釋的男警須即時入獄6個月。



上訴人温志煒（50歲），被控於2019年3月26日至6月4日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在1宗案件的警察檔案調查報告，以及兩項紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就1宗指稱的店鋪盜竊案提供口供。

上訴人溫志煒就公職人員行為不當罪，在高等法院提上訴被駁回，須即時入獄6個月。(黃浩謙攝)

溫訛稱車主拒協助警方

案情指，溫是一名警員，案發時正調查一宗店舖盜竊案，而該宗案件中，有情報所指涉案人登上了一輛私家車。溫在處理該案件時，在警察檔案的調査報告及相關紀錄中，訛稱聯絡了汽車的車主，指車主拒絕就該盜竊案向警方提供協助，又假冒車主發電郵予上司。溫的行為導致該盜竊案的調查延誤及警方的調査終止。

溫上訴指其證供未獲接納不公

溫上訴時提出2項理由，指裁判官錯誤接納兩位證人對他不利的證供，但未有考慮其他證人對他有利的證供，以及裁判官錯誤地拒絕接納他的證供。

溫認為上司公器私用而誣告

李官指，溫只是重複審訊時的論點，認為3位證人均誠實可靠，接納他們的證供，指他們的說法合情合理。李官續指出，溫稱整件事是因為其上司和他關係不佳，認為上司公器私用而誣告他，李官認為完全不具說服力。

李官指重新審視結論都一樣

李官續指，就拒絕接納溫的證供而言，關於案中關鍵的虛假電郵，及聲稱證人對他誣告等的議題，本就是案中的關鍵議題，裁判官拒絕接納是合情合理，故在重新審視所有證據，得出的結論亦相同，駁回溫的上訴，維持原判，溫須即時服刑。

案件編號：HCMA 47/2023