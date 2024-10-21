八警案總結一｜妨礙司法公正六警罪成　判辭詳述襲擊、誣告經過

2020年2月深水埗通州街公園，八名警員兩次在露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打露宿者並誣告他們藏毒，有露宿者被打至骨折，家當亦遭到破壞，現場閉路電視拍攝到過程。八名警員被起訴多項罪名，他們全部不認罪，在區域法院經審訊後，六人「意圖妨礙司法公正」罪成，另外二人脫罪；「對他人身體加以嚴重傷害」、「藉公職作出不當行為」、「刑事損壞」全部被告都脫罪。四男兩女被判囚25至41個月，法官斥責他們濫用職權，誣告無辜市民，令警隊蒙羞。

《香港01》回顧案件的來龍去脈，分析判決書如何記述警員施襲、遮擋鏡頭、誣告藏毒、妨礙司法公正的過程。

案中兩名受襲的露宿者都牽涉了其他案件，一人還柙期間自殺身亡，另外一人正在服刑。通州街公園仍有數十名露宿者，不過經歷「八警案」，以及電影《濁水漂流》悲劇翻版、2019年康文署「暴力清場」案政府敗訴後，政府部門改變對露宿者的做法。



2020年2月深水埗通州街八警涉嫌誣告公園露宿者藏毒、襲擊等，六名警員妨礙司法公正罪成，2024年10月17日判監禁25至41個月。（香港01製圖）

囚25至41個月

四男兩女在9月13日被裁定，意圖妨礙司法公正罪成，他們當時獲准保釋，求情後被取消擔保，10月17日由囚車押送至區域法院聽取判刑。

其中階級最高的第五被告林華嘉（44歲男警長），因為誣衊藏毒、干擾閉路電視，兩項妨礙司法公正罪成，刑罰最重，判囚3年5個月。

曾涉及處理藏毒證物的三名警員，第六被告莫志成（25歲男警）、第七被告尹栢詩（25歲女警）、第八被告陳守業（27歲男警），被判囚3年1個月。

至於涉及干擾閉路電視鏡頭的第三被告梁飛鵬（29歲男警）、第四被告龐雋詩（29歲女警），則被判囚2年1個月。

2024年9月13日，警長林華嘉被判兩項妨礙司法公正罪成後，離開法庭時主動對記者說：「很感謝我身邊的家人，很感謝我的朋友，很多謝公司的同事如此支持我們，以及一路幫助我們的人，想藉這個機會和他們說多謝。」（林頌華攝）

警長加刑

區域法院法官張潔宜判刑時斥責被告身為警員，在各自的警員記事冊或證人供詞紀錄作虛假陳述，他們濫用職權，誣告無辜的市民，更遮蓋閉路電視鏡頭，行為令警隊蒙羞，亦令公眾對警隊的公正性失去信心，性質較同類案件嚴重。

判刑最重的是警長林華嘉，法官說他不單無履行監督職務，反而同流合污，必須加刑。

2020年3月3日，露宿者阮文山在深水埗通州街公園，向記者展示被警員砸爛的家當，包括膠凳、米缸。（資料圖片 / 高仲明攝）

所有被告均曾參與2月4日的行動

案件主要涉及2020年2月的兩次行動，其中在2月4日的反毒品行動期間，第一被告郭展昇、第三被告梁飛鵬及第八被告陳守業，被指對越南籍露宿者阮文山拳打腳踢，第二被告韓廷光在場目睹情況但未有阻止；第五至七被告林華嘉、莫志成、尹栢詩，涉誣陷另一名越南籍露宿者Le Van Muoi（黎民十）藏毒。

深水埗通州街公園露宿者Le Van Muoi（黎民十），2020年2月被誣告藏毒，他在同年10月因另一宗涉嫌藏毒案被還柙期間用褲勒頸自殺身亡。2024年9月13日，誣告藏毒的「八警案」六警妨礙司法公正罪成，黎民十的朋友在通州街公園拜祭他。（廖雁雄攝）

多名被告曾嘗試干擾CCTV鏡頭

現場的閉路電視拍到多名被告曾望向鏡頭，第三被告梁飛鵬曾兩度試圖爬向鏡頭但不成功，第四被告龐雋詩兩度將濕紙巾拋向鏡頭但不果。最後第八被告陳守業，涉用紅色膠袋遮蓋閉路電視鏡頭約40分鐘。

2月24日第二次行動曾砸打多件物品

2020年2月24日警方第二次行動，只有第一至第四被告參與。他們在公園向阮文山調查期間，首被告郭展昇被指在涼亭用棍砸打多件物件約兩分鐘。各人之後走到湖邊，郭展昇再用高爾夫球棍砸打在現場搜出的一包米、多個罐頭等；第二被告韓廷光告目睹事件，但未有阻止。

深水埗通州街公園「八警案」判決書提及，閉路電視鏡頭拍攝到警員陳折返木涼亭和湖邊。圖為2020年3月，事發後露宿者向記者講述遭到警察暴力對待時，指出湖邊的情況。（資料圖片 / 高仲明攝）

被告對干擾鏡頭及各人行動有不同辯解

八名被告均未有出庭自辯，但庭上播放多名被告的錄影會面片段。

有警員向首被告郭展昇播放他涉案閉路電視片段，郭展昇未看畢整個片段便稱「我唔想再睇落去」，又稱未能認出自己。做錄影會面的警員問及片段中有否其他被告，他多番回應「我留意唔到」。

龐雋詩解釋，因想趕走在鏡頭上的「黑色嘢」，故向鏡頭拋濕紙巾；梁飛鵬則稱懷疑涼亭橫樑藏有違法物品，才會試圖爬上橫樑近鏡頭的位置。

辯方律師又指，阮文山過去有多項與暴力和不誠實相關的案底，質疑他為開脫罪名而虛構被警員毆打一事。阮文山否認誣告，又稱不知道通州街公園是辯方所指稱的毒品分銷中心，但他拒絕回答他是否在該公園管理販毒。

「八警案」案發與2020年2月，警方兩次在深水埗通州街公園反毒品行動中誣告露宿者，並涉嫌襲擊、砸爛他們的家當。圖為2020年3月3日，受襲的露宿者阮文山，在事發的涼亭接受訪問。（資料圖片 / 高仲明攝）

六警「意圖妨礙司法公正罪」罪成原因

法官張潔宜只裁定案中所涉及的「意圖妨礙司法公正罪」罪成，其他控罪均不成立。裁決書指，2020年2月4日在公園涼亭的搜查行動中，數名警員曾意圖用不同物品遮鏡頭。

梁曾爬上木樑但未成功

其中第三被告梁飛鵬曾用膠袋圖遮蓋閉路電視鏡頭。影片所見梁飛鵬曾爬上木樑但未成功，之後他即把膠袋放進背囊。他辯解帶備膠袋是準備用來裝戴搜查找到的違法物品。惟法官認為其說法與其行動不一致。

龐未望鏡頭怎知那方有昆蟲

第四被告女警龐雋詩曾用濕紙巾拋向鏡頭，她辯稱為驅趕昆蟲。法官在裁決指，龐雋詩在地上弄濕紙巾前，並沒有望向鏡頭方向，質疑她不可能會預先知道鏡頭上有一隻昆蟲，遂拒納龐雋詩在警誡下的解釋。

法官指梁飛鵬及龐雋詩身為警務人員明知現場閉路電視，可用作加強或削弱控方或辯方的案情，卻選擇試圖遮蓋鏡頭，裁定兩人妨礙司法公正罪成。

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三被告曾稱莫志成從阿十手上找到毒品

至於被告林華嘉、莫志成、尹栢詩，他們被指誣衊露宿者LE Van Muoi（中文譯名「黎民十」、或稱「阿十」）藏毒。法官根據片段裁定，黎民十被林華嘉拉出帳幕後，在帳幕範圍內找到一個黑色容器，另一被告陳守成之後在另一帳幕找到一件白色物件，並將白色物件包裹的懷疑毒品放入黑色容器內。

不過他們在警員記事冊及供詞均稱，莫志成當時是在黎民十手持的黑色膠盒內發現毒品，並將膠盒交給尹栢詩保管，說法與片段顯示有關鍵性分歧。

書面紀錄分歧輕微因想誣告阿十

法官說雖然他的書面紀錄與事實有關鍵性的分歧，但三人之間書面紀錄的分歧卻相對輕微，唯一合理的推論，是他們決定誣告黎民十，才會作出相關的書面紀錄。法官指毒品被檢獲的位置或情況屬毒品案的關鍵議題，一旦被捏造，有關毒品管有者的身份必然有可能誤導警方及法庭，三人的行為必然傾向妨礙司法公正，所以裁定他們罪成。

2020年2月，警方兩次在深水埗通州街公園，針對露宿者的反毒品行動中，多名警員曾意圖或實際用不同物品遮鏡頭。圖為2024年10月，記者回到，找到事發涼亭的閉路電視鏡頭。（廖雁雄攝）

官：無人敢在警員在場下遮鏡頭

最後針對陳守業和林華嘉的妨礙司法公正罪。法官指兩人案發時意圖遮蓋閉路電視鏡頭，林華嘉閉路電視鏡頭被遮蓋前舉起右手指向鏡頭，陳守業緊接着拿一個紅色袋，行向該鏡頭並消失在鏡頭下，該鏡頭隨即便被一個紅色袋所遮蓋。

由於當時警員在現場調查，法官認為除了警員外，沒有任何人會敢於警員在場下公然遮蓋閉路電視鏡頭，因此唯一可以作出遮蓋行為的人，必然是在場的警員，再者林華嘉是在場警員中最高級，法官認為沒有他的准許，其他警員不會大膽作出這行為，因此遮蓋閉路電視鏡頭的行為

必然是林華嘉和陳守業的共同行為，所以裁定兩人罪成。

傷人、刑事損壞、藉公職作不當行為 全脫罪

至於「對他人身體加以嚴重傷害」、「藉公職作出不當行為」、「刑事損壞」罪全部不成立。

其中就傷人罪的裁決中，事主阮文山供稱，於2020年2月4日在沙地遭警員襲擊並引致骨折，但醫生的證供沒有確認骨折是否新近傷勢，且他身體表面近骨折的地方沒有紅或腫，不吻合新近骨折會出現的表面傷勢。

骨折未證明何時造成 不知被誰或多少人襲擊

法官認為阮文山的證供不可信，未能肯定他在案發時有否被襲擊，所以裁定被告郭展昇、梁飛鵬、陳守業「對他人身體加以嚴重傷害」脫罪。

法官另指，即使法庭接納阮文山的確遇襲，基於他不知道誰或多少人襲擊他，案中其他證據亦不能證明誰襲擊他，故裁定三名涉襲擊的被告均罪名不成立。韓廷光被指對上述襲擊就手旁觀，被控公職作出不當行為罪亦不成立。

未目睹黑色膠箱被損壞的情況

至於郭展昇被指於2月24日，曾在木亭用高爾夫球球桿損壞屬於阮文山的膠箱，以及屬於黎民十的一些物品。阮文山作供時確認，未目睹黑色膠箱被損壞的情況，而該處也有其他露宿者擺放的物品，也可能有被棄置的物品，故即使郭展昇確實曾損壞了一件黑色物件，法官亦未能肯定非被棄置物品。關於已離世的黎民十所屬物件，阮文山同意他僅因黎民十曾在該處出現而認為該些物件屬於他，亦同意物品有機會屬於其他人，故裁定郭展昇兩項「刑事損壞」脫罪。

阮未能確定被毀物品屬於阿十

對於韓廷光被指目擊郭展昇損壞屬於黎民十的物件，但就手旁觀，法官認為雖然片段顯示韓廷光必然目擊郭展昇部份破壞行為，但未能肯定韓廷光知悉該些物品，屬他人的財產而非棄置物品，所以裁定其「藉公職作出不當行為」脫罪。

區域法院法官張潔宜。（資料圖片）

六警求情無預謀 官：不約而同誣衊無辜必然有共識

唯一兩項罪成的警長林華嘉，律師求情時說他無預謀犯案，失去長俸損失非常之大。法官說案發時數名警員不約而同作出一些行為，誣衊一個無辜的人，他們之間必然有共識，林華嘉是案件主管，亦是在場最高職級的警員，有監督其他被告的職責。

稱只是嘗試強化證據 官：與法庭事實裁決抵觸

莫志成的書面求情指，黎民十管有毒品證據確鑿，不涉插贓嫁禍、捏造證據，只是天真地在嘗試強化證據。不過法官說裁決已寫明，不認為黎民十管有毒品是「證據確鑿」，辯方的求情不應與法庭事實裁斷抵觸。

官：若前途盡毀為求情理由 警員犯案都不同監禁？

陳守業一方則指，妨礙司法公正罪通常判處監禁，但本案有特別情況，期望「大膽提出」以緩刑處理，又說他自幼希望成為警員，定罪已令他前途盡毀。惟法官張潔宜指，所有警員犯案都會前途盡毀，質疑若此構成求情理由，是否個個警員干犯這個控罪都不用坐監？

案件編號：DCCC 123/2021（附裁決書全文）