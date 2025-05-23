休班警嫖妓拒付肉金罪成　革職兩年仍拒還宿舍　下令須付租金60萬

休班男警長嫖妓後，向內地鳳姐展示警察身份並拒支付肉金，警長事後被控以一項公職人員行為失當罪，經審訊後被裁定罪成，被判囚20個月後被革職，惟警長在離職後仍然拒絕歸還紀律部隊宿舍，甚至拖欠租金。政府早前入稟區域法院追討租金，區院今（23日）下判辭裁定律政司勝訴，頒令該警長須繳付逾60萬元的租金，以及近7萬元的訟費。



原告人為律政司（SECRETARY FOR JUSTICE），被告為朱志豪。

被告朱志豪被革職後兩年仍無還宿舍，律政司終要入稟區域法院追討。(黃浩謙攝)

指被告未經授權住用單位

判辭指出，被告加入警隊後，在2010年獲派黃大仙紀律部隊宿舍，至2020年11月方搬離該單位。在此期間，被告是受到《警察通例》、《公務員事務規例》及《警隊程序手冊》等條款的限制，被告須親自在單位中居住，若違反以上條例，則須交還單位，以及支付未經授權佔用單位的市值租金。

被革職兩年內未有搬走

被告在上訴還押期間，其房屋津貼被暫停，故需要支付宿舍的市值租金，合共約2.8萬港元，被告在被警隊革職兩年內，仍然未有搬離單位，並拖欠租金逾60萬元。在被告缺席賠償額審訊下，聆案官接納原告方估值，下令被告須支付原告方約60.6萬港元，以及約7萬元訟費。

案件編號：DCCJ5376/2020