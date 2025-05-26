共享單車｜官網曾稱電動輔助　HelloRide澄清頁面出錯　強調守法

內地共享單車平台「哈囉」今年3月以HelloRide品牌攻港，網頁一度標榜在香港的單車有電動輔助系統，而使用「電動可移動工具」違反現行法例，引起網民討論。



HelloRide今日回覆查詢表示，經核查發現官網素材選取及展示環節存在疏漏，導致頁面中出現未在香港地區實際運營、但澳洲運營中的電動助力車畫面，並強調在港營運車輛均為純人力驅動單車。公司深表歉意，並已即時啟動緊急修正程序，正在改善官網相關頁面。



（網頁截圖）

成立3年的共享單車平台HelloRide，在香港、新加坡、澳洲均有業務，其中在澳洲提供各一款電動滑板車及電動單車；新加坡提供兩款單車；香港則僅提供一款OA60型號的單車。

網頁一度稱「提供順暢電助力體驗」 客服否認

記者上周六瀏覽HelloRide網頁，頁面一度顯示在香港提供的單車設有電動輔助系統，並「提供順暢的電助力體驗」。根據現行法例，電動單車屬其中一款「電動可移動工具」，在行車道、行人路及單車徑上使用未登記或領牌的「電動可移動工具」均可能違法；而政府現時一貫不會發牌，即基本上使用有關工具都屬違法。

記者亦以顧客身份向HelloRide客服查詢，對方表明OA60型號並非電助力單車，亦沒設置電動輔助系統。客服續指，該批單車裝有可更換電池、太陽能充電系統，但僅用於車頭燈等設備充電及使用。

記者實測較一般單車暢順 但未聞馬達發動聲響

記者周六（24日）下午在位於粉嶺及上水區，在一般路邊及單車停泊處，使用HelloRide單車分別行駛了數十分鐘及數分鐘。記者以一般速度踩踏，HelloRide單車感覺較一般單車暢順及省力。期間，記者嘗試加速前進，但未有聽見馬達發動的聲響。

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HelloRide：官網存疏漏 在港營運單車屬人力驅動

HelloRide回覆查詢指，經核查發現官網素材選取及展示環節存在疏漏，導致頁面中出現未在香港地區實際運營、但澳洲運營中的電動助力車畫面，此情況與公司在港業務實際不符。

HelloRide強調，在港營運車輛均為純人力驅動單車，完全符合「騎行者自提供動力」規範香港法例。其營運車輛已通過專業機構檢測認證，相關技術文檔已提交。

HelloRide解釋，車輛前後輪黑色圓形裝置為機械制動鼓剎系統，車籃前方配置的僅為物聯網中控設備，並無任何電力驅動模組，僅用於確保用戶通過指令開關車鎖後可正常騎行。整車動力不涉及電池、電機等電動助力裝置。

現時HelloRide在香港的營運範圍暫時包括屯元天、上水、粉嶺、東涌，但未涵蓋沙田、東通等。

HelloRide即時啟動緊急修正程序 強調嚴格遵守港法規

HelloRide稱深表歉意，並向公眾致歉。公司已即時啟動緊急修正程序，正在改善官網相關頁面，確保信息準確無誤。HelloRide強調，始終嚴格遵守香港法規，杜絕任何違規營運行為；未來將持續加強內容審核與營運管理，不斷提升服務品質。《香港01》亦正向運輸署查詢，正候回覆。

由2021至2024年3月期間，有767人因非法使用「電動可移動工具」被捕。

電動輔助單車屬其中一種「電動可移動工具」，由於是機械驅動，符合《道路交通條例》下「汽車」的定義，故須領牌才可於道路或私家路上行駛；惟政府現時一貫不會發牌，即基本上使用有關工具都屬違法。由2021至2024年3月期間，有767人因非法使用「電動可移動工具」被捕。