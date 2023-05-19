內地共享單車ofo創辦人赴美開café　網怒：欠用戶15億押金去創業

內地共享單車「ofo小黃車」曾擁有極高的市佔率，但隨著管理失當及營運不佳，逐漸在內地市場失去舞台，直至2023年2月，業內人士保守估計，至少還有1600萬用戶的押金還沒有退還；同時，市場上還爆出創辦人戴威赴美開了一間名為About Time Coffee（咖啡時光）的連鎖店，讓部分網民怒嗆，「拿我們的押金去創業？」



《新浪財經》報道，ofo押金困局依舊懸而未決，創始人戴威已經找到新的創業項目。只不過，這次轉移到美國市場。參照瑞幸咖啡的模式，戴威在美國組建了一家咖啡品牌，並且拉來了不少國內投資機構的投資。

ofo創辦人戴威。（視覺中國）

據了解，戴威自新冠疫情伊始，便一直在中美兩地工作，先在西雅圖辦了一間行動電源租賃公司，然後在紐約創辦了咖啡連鎖店。至於About Time Coffee也模仿瑞幸咖啡成功模式，祭出新用戶註冊贈送五杯的促銷活動，還取線上訂購、線下取貨的新零售模式，還在價格上低出星巴克1美元左右。

消息傳開後，內地網民紛紛留言回應大罵，「欠了巨款還能出國？」；「我的押金還能退嗎？」；「拿我的199押金去喝咖啡」；「40條消費禁令還可以坐飛機」；「之前還騙說要陪一輛自行車」。

2018年12月28日，上海，浦東南泉北路街頭，成排ofo小黃車停放在人行道上，這些小黃車外觀都頗為陳舊，停放在此很少有市民掃碼取用。（圖 / VCG）

戴威之所以遭到內地網民抨擊，源於創辦的ofo小黃車爭議。從2018年底用戶公開出來的線上排名來看，有超過1600萬人都在等待退款，押金分為99和199元（人民幣，下同）兩種，按每人押金99元計算，ofo需要賠付的押金至少超過15億元。

2018年1月30日，新加坡街頭的ofo小黃車。（圖 / VCG）

再加上戴威雖然在內地身揹40條消費限制令，不過，他並未被限制出境，也可以向法院申請乘坐交通工具出境，這才讓還未領回押金退款的消費者相當氣憤。