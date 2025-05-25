貿易戰｜中美「停火」90日　丘應樺：香港企業可「唞下氣」

中美關稅戰下，香港積極開拓新興市場應對，其中特首李家超早前率團出訪中東，加強與其他地區金融、貿易合作。商務及經濟發展局局長丘應樺今天（25日）形容成果較預期好，相信今年9月本港有望加入由東盟、中日韓等組成的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）工作組，意味可進一步商討加入的事。



他又說中美互相下調關稅90日，可讓香港企業「唞下氣」，有不少企業已加緊步伐，趕上聖誕節貨期，加上本身香港跟美國的貿易量及金額佔比不大，只有6.5%，甚至持續下跌，美國加關稅有機會令香港獲取更多機會。



5月6日，6G全球高峰會在香港開幕，商務及經濟發展局局長丘應樺在高峰會發表主題演講。（政府新聞處圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺。（廖雁雄攝）

本港跟美國的貿易額持續下跌 與東盟十國貿易量更大

丘應樺在無綫節目《講清講楚》中表示，過去數周出席不同的國際會議，包括在南韓參與APEC（亞太經濟合作會議），引述各經濟體都認為要加強跟香港的商貿關係，特別是金融及創科方面，看好香港作為單獨的關稅區，背靠祖國聯通世界的優勢。

丘應樺又指，本港跟美國的貿易量及金額本身佔比不大，只有6.5%，甚至持續下跌，反而跟東盟十國等貿易量更大。

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丘應樺和國家海關總署署長孫梅君早前簽署關於《「單一窗口」的合作安排》。（政府新聞處相片）

2025年5月19日，商經局與國家海關總署簽署關於《「單一窗口」的合作安排》。（政府新聞處圖片）

對於特首李家超出訪中東簽署59份合作備忘錄，不過差不多時間出訪中東的美國總統特朗普，達成幾千億美元投資協議，丘應樺認為不應該與美國比較。

這個比對不太適合。整個美國這麼大的國家，我們是特別行政區。加上以美國來說，他們和中東已交往很長時間；我們跟中東的交往，只是近數年開始比較關注，所以大家的發展情況、路向都不一樣。 商務及經濟發展局局長丘應樺

他又指，今次香港出訪卡塔爾和科威特受到的接待是很高規格的，見最高級的官員和政府部門，形容對香港來說「係好大嘅強心針」。

被問到本港今年經濟增長未必如預測的百分之二至三，丘應樺表示目前很難估計。

首季勢頭非常之好，增長數據是很好。你看金融市場現時都很活躍。所以這個亦都要看(中美大幅降關稅)90日後的情況如何。 商務及經濟發展局局長丘應樺

香港今年9月有望加入RCEP工作組

本港3年前已申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，但至今仍未有結果，丘應樺相信今年9月有望加入工作組，意味可進一步商討加入的事。

仁滙醫務集團突然結業。（黃浩謙攝）

規管預繳式消費今年內交報告 循序漸進保障消費者權益

近年接連有大型連鎖健身室、醫療機構突然結業，引起社會討論規管預繳式消費，丘應樺稱今年內會交報告。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



丘應樺指，政府正開展研究工作，但要考慮平衡各方利益，一方面要保障消費者權益，另一方面要視乎經濟及業界承受能力。

被問到經濟未明朗是否未必是合適時機，丘應樺指需要循序漸進，包括視乎引入的方案或不同階段如何運作，強調「我想保障消費者權益，亦都係非常重要」。