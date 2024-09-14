舒適堡結業｜議員倡限制預繳式消費　倡以店鋪租約期決定合約期限

舒適堡PHYSICAL連鎖健身中心宣布暫時結業後，灣仔分店改名Healthy 並於周四（12日）重開，舒適堡會員需簽署一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，便可使用。



工聯會立法會議員郭偉強認為該份同意書列明無義務提供舒適堡餘下服務，對受影響消費者無保證，認為應限制預繳式消費，例如以店鋪租約期決定合約時限。



舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

立法會議員郭偉強表示，新投資者要求舒適堡會員簽署的同意書當中，列明無義務提供舒適堡餘下服務，對受影響消費者無保證。

郭偉強指，接獲舒適堡會員投訴，購買了20萬元的服務，合約年期長達30年，完約時消費者已經85歲。他認爲應要限制預繳式消費，例如以店鋪租約年期去決定合約時限。

另一立法會議員田北辰則稱，合約過長會影響商戶提供的服務質素，建議立法制定預繳式消費設冷靜期，認為設3、4日冷靜期不擔心會被濫用，商界亦能控制風險。

舒適堡9月6日宣布結業，審裁官向一名在小額法庭申索的事主稱，即使舒適堡無被清盤，執行法令亦或會有困難。（香港01記者攝）

田北辰又建議針對預繳式消費，規定商戶只能調用1成資金，另外9成資金要投入信託戶口，一旦日後結業都有餘款能作退款，保障消費者。

香港健體專業人員總會會長王曉山則認爲應設立冷靜期，相信可令市民對商戶有信心，並稱大部分健身中心都有社會責任執行冷靜期。

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