調查：逾8成受訪者支持為預繳式消費訂冷靜期　鄧家彪：至少7天

舒適堡宣布暫時全線結業後，消委會接獲逾5000宗投訴，涉及金額逾1.8億元。工聯會立法會議員鄧家彪聯同新青年論壇進行意見調查，結果顯示78.4%受訪者認為預繳式消費合約保障不足。鄧家彪指出，舒適堡至今沒有一單成功退款，冀立法設定不少於7天的冷靜期，而具體冷靜期長短可按合約金額再劃分。



此外，調查發現最多受訪者認為美容與健身行業，最需要有法定冷靜期，贊成的受訪者比率高達85.2%。



鄧家彪（右）與觀塘區議員鄧咏駿（左）促政府訂法定預繳式消費冷靜期（馮子健攝）

85.2%受訪者望針對美容健身行業預繳式合約設冷靜期

新青年論壇與鄧家彪於9月17日至30日期間，成功訪問702名市民，結果顯示逾半受訪者對大型連鎖健身美容中心暫時全線結業感關注。觀塘區議員鄧咏駿稱，調查中有高達78.4%受訪者認為預繳式消費合約保障不足，現行法例未能有效打擊不良營商手法。此外，調查結果顯示有85.2%受訪者支持針對美容和健身行業的預繳式消費合約設法定冷靜期。

舒適堡9月6日宣布暫時結業（盧翊銘攝）

65.5%受訪者望冷靜期至少14個工作天或更長

根據當局於2019年有關設法定冷靜期的諮詢文件，政府曾提出2個方案，包括3個工作日的冷靜期及7個工作日的退款期，及7個歷日的冷靜期和14個歷日的退款期。不過，根據本次調查結果，有33.3%受訪者望設14個工作天的冷靜期；32.2%受訪者希望冷靜期在21個工作天至一個月。

此外，56.3%受訪者不認同依靠行業自設冷靜期，認為需要立法規管。

鄧家彪（右）與觀塘區議員鄧咏駿（左）指應訂立法定預繳式消費冷靜期（馮子健攝）

鄧家彪認為應就預繳式消費合約設年限

至於就預繳式消費合約設訂年限方面，75.9%受訪者表示同意，52.2%受訪者認為最長時限應設為1年、21%受訪者認為應以3年為上限。

鄧家彪表示，有顧客與舒適堡簽訂的合約至2057年，直言商鋪租本身的租約也未必簽署如此長年期，認為需就預繳式合約年期設限。

他又稱，早前有國際球星來港作賽但最終無上場，認為無人預期會有退款，但最終退款一半證明香港是消費有保障的城市，政府今次亦需「做啲嘢」重振市民信心。