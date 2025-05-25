新馬王「遨遊氣泡」成史上第二匹「三冠王」　累計贏得逾一億獎金

馬會今日（25日）公布在浪琴全球最佳賽駒排行榜以120分居第11位的「遨遊氣泡」，於今日下午在沙田馬場舉行的渣打冠軍暨遮打盃（2400米）中，擊敗九匹來自本地及英國的長途賽馬匹，順利囊括三冠大賽所有三關賽事的桂冠，繼31年前的馬王「翠河」後，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」，締創歷史，至今贏得的獎金超越一億元。



由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」（1號）5月25日在騎師麥道朗胯下在沙田馬場勝出一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。（馬會提供圖片）

由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」（1號）5月25日在騎師麥道朗胯下在沙田馬場勝出一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。（馬會提供圖片）

由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」（1號）5月25日在騎師麥道朗胯下在沙田馬場勝出一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。（馬會提供圖片）

「遨遊氣泡」三個半馬位拋離亞軍「球星」衝線

渣打冠軍暨遮打盃總獎金高達1,300萬港元，是本賽季最後一場一級賽，也是三冠大賽的尾關賽事，吸引了十匹良駒參與角逐。參賽馬匹包括英國代表「譽滿杜拜」，而本地參戰馬均往績亮麗，包括四項一級賽盟主「遨遊氣泡」與應屆寶馬香港打吡大賽冠軍「百賀飛駒」等。

馬會表示，「遨遊氣泡」由紐西蘭星級騎師麥道朗策騎，牠自第三檔出閘後，留居中間位置，入直路後，騎師將坐騎移出外疊催策上前，在200米處已經輕鬆超越其他馬匹，而且有餘未盡，最終以三個半馬位之先拋離亞軍「球星」，而「百賀飛駒」及英國代表「譽滿杜拜」，則分別以第三及第四名過終點。

「遨遊氣泡」的練馬師姚本輝(右二)及馬房團隊賽後祝捷。（馬會提供圖片）

三冠大賽三關賽事考驗馬匹氣量及耐力 上任「三冠王」為馬王「翠河」

馬會表示，「遨遊氣泡」除了贏得今場賽事的728萬元獎金之外，還因囊括三關賽事而為馬主額外贏得1,000萬元的特別獎金。「遨遊氣泡」至今贏得的獎金超越一億港元，達到107,472,475元。

三冠大賽三關賽事的賽事途程由1,600米至2,400米，馬會指考驗馬匹的氣量及耐力，因此馬匹要囊括三關賽事絕不容易，多年來只有馬王「翠河」能夠做到。由於「遨遊氣泡」較早前已攻下三冠大賽首關董事盃（1600米一級賽）及次關花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），今日再下一城，成為繼1993/1994年度馬季的馬王「翠河」後，首匹三冠大賽盟主。

「遨遊氣泡」勝出渣打冠軍暨遮打盃，馬主、練馬師及騎師等一同上頒獎禮台。（馬會提供圖片）

練馬師姚本輝：「遨遊氣泡」超越我的想像

練馬師姚本輝表示感到十分興奮，之前從沒有想到能夠囊括三冠大賽三關賽事，現在可說是夢想成真。「牠能夠贏得由千二米以至二千四百米的賽事並不容易，不是很多馬匹能夠做到，超越我的想像，牠可說是我從練以來最出色和最具份量的賽駒。展望下季，我會部署牠出戰一哩的賽事。」

「遨遊氣泡」由一群熱愛賽馬運動的馬主組成的日月輝煌賽馬團體擁有。經理人程俊華較早前曾表示，團體養馬不單增進成員之間的情誼和凝聚力，所帶來的樂趣和滿足感，也非金錢可以衡量。他希望身體力行，感染更多人愛上賽馬運動、更多馬主引入高質素賽駒來港，進一步鞏固香港世界級賽馬的地位，吸引更多海外馬迷來港觀賽，促進賽馬旅遊。