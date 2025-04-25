賽馬旅遊｜「遨遊氣泡」馬主研創IP宣傳賽駒　料周日冠軍賽吸旅客

去年《施政報告》提出發展賽馬旅遊，於浪琴全球排名第九的香港賽駒「遨遊氣泡」將於星期日（27日），出戰國際賽事「富衛保險冠軍賽馬日」。馬主之一程俊華指，留意到今個賽季有相當多海外及內地旅客到港觀看國際賽事，相信今次賽事亦能吸引到各地馬迷到訪，推動「賽馬旅遊」。



他指，未來或會推出更多「遨遊氣泡」的創意產品，甚至考慮創立智慧財產（IP）以宣傳香港賽駒。



香港賽駒「遨遊氣泡」將於星期日出戰國際賽事「富衛保險冠軍賽馬日」。（陳葦慈攝）

香港賽駒「遨遊氣泡」將於星期日出戰國際賽事「富衛保險冠軍賽馬日」。（陳葦慈攝）

香港賽駒「遨遊氣泡」將於星期日出戰國際賽事「富衛保險冠軍賽馬日」。（陳葦慈攝）

香港賽駒「遨遊氣泡」將於星期日出戰國際賽事「富衛保險冠軍賽馬日」。（陳葦慈攝）

賽馬季多內地海外客 料周日賽事對馬迷具吸引力

國際賽馬活動富衛保險冠軍賽馬日將在今個星期日舉行，明輝集團執行董事、參賽馬匹之一「遨遊氣泡」的馬主程俊華指，今個賽馬賽季的國際賽事中，有不少來自內地及海外的旅客，相信今次賽事亦能吸引不少馬迷到港觀賽及旅遊，推動賽馬旅遊。

他表示，留意到各社交平台上都有「遨遊氣泡」的馬迷，例如有人在內地社交平台上留言表達支持。他希望「遨遊氣泡」未來可出征海外，增加香港賽駒的國際知名度。

程俊華指，未來會考慮創立「遨遊氣泡」的智慧財產（IP）。（陳葦慈攝）

已推賽駒周邊公仔宣傳 計劃加強社交媒體宣傳

程俊華指，目前他所屬的日月輝煌賽馬團體已經推出「遨遊氣泡」相關的創意產品，例如周邊公仔等，十分受馬迷歡迎，未來會考慮創立「遨遊氣泡」的智慧財產（IP），並加強社交媒體宣傳。

他又指，香港正積極發展賽馬旅遊，例如早前馬會提出發展彭福公園，加設娛樂設施等，未來他會配合馬會，繼續推廣香港的賽馬活動。

「遨遊氣泡」為由澳洲引進香港的馬匹。（陳葦慈攝）

「遨遊氣泡」為由澳洲引進香港的馬匹。它於今個賽季取得五戰四捷成績，四場勝仗分別是浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）、董事盃（1600米一級賽）、花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），以及中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽）。