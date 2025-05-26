機場二號客運大樓櫃檯明年三月啟用　快運、港航新大樓辦登機手續

為配合發展機場三跑系統，斥資約129億元重建的機場二號客運大樓即將落成。機管局行政總裁張李佳蕙今天（26日）預告9月23日大樓的旅遊車候車大堂率先啟用，至於登機櫃檯則明年三至四月才投入服務，初期有十多間航空公司櫃檯會由一號客運大樓搬遷到二號客運大樓，主要是內地、東南亞短途航線，如香港快運、香港航空、大灣區航空等，料明年可分流約20%客次，由一號客運大樓旅客遷至二號大樓，即約1,500萬人次。不過，二號客運大樓離境大堂啟用首年，旅客仍要坐列車回到一號大樓上機，料累積一定客量後，2027年初啟用客運廊，屆時才可在二號大樓上機。



機場二號客運大樓客運廊。（潘耀昇攝）

機場二號客運大樓客運廊。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）

張李佳蕙與機場運行執行總監姚兆聰上午帶傳媒參觀機場中央控制中心，介紹機場二號客運大樓最新啟用進展。她說香港機場的定位為亞洲樞紐，不只要靠香港旅客多出行，亦要把握機會吸引大灣區旅客來港轉機，未來要推動航空公司增加飛機班次、航點。

機場運行執行總監姚兆聰介紹機場中央控制中心。（潘耀昇攝）

快運、港航遷往二號客運大樓辦登機手續

機場的運力亦逐步提升，張李佳蕙透露二號客運大樓將於明年三至四月啟用登機櫃檯，料三至六月會有10至20間航空公司，先後由一號客運大樓搬遷至二號大樓，初期主要服務是「區域性旅客」，即是日本、泰國、內地等短途航線，預計香港快運、大灣區航空、香港航空都會改於二號客運大樓為旅客辦理登機手續，主要採用自動化櫃檯，如寄存行李服務，主打年輕化市場。

機場一、二號客運大樓位置。（潘耀昇攝）

候車大堂9.23啟用 旅遊車、邨巴遷往二號大樓

被問到是否較原定年底投入服務的目標延遲，張李佳蕙解釋二號客運大樓是分階段啟用，其中旅遊車室內候車大堂今年9月23日率先啟用，提供41個上落客位。不只旅行團車輛要由一號大樓遷往二號大樓上落客，來往珀麗灣至機場的居民巴士亦遷往該處設站。由於航空公司要預備人手準備搬遷登機櫃檯，故此半年後才啟用登機櫃檯服務。

機場二號客運大樓旅遊車候車大堂。（潘耀昇攝）

離境大堂啟用首年需坐車回一號大樓登機

投入服務首年，二號客運大樓的旅客完成登機手續後，仍要坐無人駕駛列車往一號客運大樓登機，車程約1分鐘，預計到2026年底至2027年初，累積一定客量後，才啟用二號客運大樓禁區登機設施。

機場二號客運大樓構想圖。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）

今年香港機場料6,600萬客次 二號客運大樓分流20%人次

香港國際機場在年度繁忙機場排行榜位處第八位，張李佳蕙透露原本計劃當一號客運大樓旅客處理量達8,000萬人次，才啟用二號客運大樓，然而香港機場今年預計處理6,600萬旅客人次，按年增加約1,000萬人次，預計二號客運大樓可分流約兩成客次，即約1,500萬旅客人次，希望令一號客運大樓「鬆一鬆」，故此提早啟用二號客運大樓，屆時機場總客流量可達每年1.2億人次。

機場中央控制中心。（潘耀昇攝）

機場中央控制中心。（潘耀昇攝）

5月26日，機管局行政總裁張李佳蕙簡介機場二號客運大樓啟用進展。（潘耀昇攝）