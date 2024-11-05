機場三跑系統本月28日啟用　二號客運大樓明年底起分階段啟用

署理財政司司長黃偉綸宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。他出席「超級樞紐博覽會」開幕禮致辭時提到，三跑投入服務後，預料每年可以處理1.2億旅客及1000噸貨物。他指，三跑帶來的利益將會十分可觀，可令本港成為更強大的航空樞紐。



至於三跑道系統客運設施方面，機管局表示，擴建後的二號客運大樓於2025年年底起分階段啟用，當局將與業務夥伴展開籌備工作。



署理財政司司長黃偉綸出宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。(資料圖片)

三跑系統料11.28全面啟用

署理財政司司長黃偉綸今早出席「超級樞紐博覽會」開幕禮致辭時指，香港機場三跑系統將於本月28日啟用，而三跑投入服務後，預料每年可以處理1.2億旅客及1000噸貨物。他指，三跑帶來的利益將會十分可觀，可令本港成為更強大的航空樞紐。

機管局隨後發稿，指機管局目標在2024年11月獲簽發機場牌照，三跑道系統將全面投入運作。

T2大樓仍待2025年年底分階段啟用

就三跑道系統客運設施方面，機管局稱將與業務夥伴展開籌備工作，以於2025年年底起分階段啟用擴建後的二號客運大樓。籌備工作包括各項客運服務的實地準備工作、零售商店及服務商戶的租賃事宜等。