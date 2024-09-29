機場三跑系統｜消息：最快11.28啟用　二號客運大樓改分階段啓用

斥資逾1,400億元興建的機場第三條跑道，前年已啟用作新的北跑道，而原有的北跑道改編為中跑道後一直關閉等重新配置，不過已於9月初成功完成試飛。消息指，三跑系統最快11月28日全面啟用，屆時機場將轉為三條跑道運作。



機場客運量仍未重返新冠疫情前水平，最新料今年總客量6,000萬人次，不過機管局仍會按原計劃，在今年年底前全面運作三跑。至於配合三跑而擴建的二號客運大樓（T2），原定今年啟用，現改為按客量需求分階段啟用。



機管局回應說，每年均會向立法會匯報三跑道系統工程進度，自2023年開始在相關匯報中表示，將因應客運需求，分階段啓用三跑道系統的相關客運設施。



消息指，三跑系統最快11月28日全面啟用，屆時機場將轉為三條跑道運作。（資料圖片／林靄怡攝）

三跑系統可每小時可供102架次升降 料未能用盡

8年前動工、斥資逾1,415億元興建的第三條跑道，前年11月已啟用作為新的北跑道。據悉，整個三跑系統最快11月28日啟用，屆時會開放所有跑道（原南跑道、原北跑道重置的中跑道、及新建北跑道）供航班升降，最多可達每小時102架次，比原有雙跑道的68架次多一半。

不過，香港現時似乎未能用盡每小時102架次的升降量。民航處數據顯示，香港機場今年首八個月，有約23.7萬架次班航班升降，比疫情前2019年同期少近17%；同期客運量有逾3,480多萬人次，較去年同期多約44%，但仍比2019年同期少超過三成。貨運量方面則一直貼近疫前水平，月均近40萬公噸。

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機管局下調預測 今年客運量未能回復到疫情前水平

機管局今年初時曾表示，機場客運量已回復到疫情前水平的八成，預期本年底完全恢復至疫情前水平，即約7,000萬人次。

局方指香港國際機場在2018年接待約7,300萬人次旅客，日均旅客量逾20萬人次，目前客運量正穩步恢復，今年8月已再創疫後新高，高峰期的單日客運量超過17萬人次，達疫情前逾80%，飛機起降量則恢復至疫情前約90%水平，預計今年年底前旅遊高峰期的單日客運量將恢復至疫情前水平，而2024年全年預計總客量將為約6,000萬人次。

貨運方面，香港國際機場2023年共處理430萬公噸貨物，再度蟬聯全球第一，亦是自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。步入2024年，增長動力持續，首8個月機場貨運量每月均錄得雙位數同比升幅。

二號客運大樓因應客運需求分階段啓用

機管局表示，一直與各政府部門和機場持份者緊密合作，為三條跑道全面運作積極進行籌劃工作，香港機場將按原定計劃於年底前開始全面運作三條跑道。當局強調，三跑道系統將提升香港國際機場運力，以滿足預計2035年1.2億人次旅客處理量及1,000萬公噸貨運量的航空交通需求。

至於配合三跑而擴建的二號客運大樓（T2），當局表示，將因應客運需求，分階段啓用三跑道系統的相關客運設施。在相關設施啟用前，將為零售餐飲等服務持續進行招商，業務夥伴亦會開始進場準備。

機管局表示，截至今年5月，已籌措的外部融資約為1,240億港元，整體借貸成本約為每年 3.1厘 ，機場建設費將會繼續徵收至所有三跑有關債務還清爲止。根據機管局的年報，2023/24財政年度收到的機場建設費為23.75億港元。

陳仲尼：有必要提早啟用三跑 但預期會令未來兩年帳目虧損

機管局董事兼立法會議員陳仲尼向傳媒表示，現時機場在高峰期，飛機升降量已達最高峰的九成，有必要提早啟用三跑，讓各界熟習運作。

不過，他表示，運作三跑亦需成本，計算折舊後，不排除未來兩年機管局帳目虧損。他議議局方可提供更多泊位優惠，吸引航空公司用三跑，並設法控制營運成本，壓縮負現金流。