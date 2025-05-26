特區護照擬9月加價$60　32頁加至$430　入境處料28項加價多收億元

入境事務處今（26日）向立法會提交文件，擬調高入境處轄下28項收費，包括申請簽證、特區護照等的費用，增幅由3%至51%。其中年滿16歲人士申領特區護照的收費計劃增加60元，32頁收430元，48頁則收520元。入境處預計今年9月落實28項加價調整，料每年可增加1億4百萬元收入。



入境處計劃年滿16歲人士申請特區護照，劃一加價60元。（資料圖片）

入境事務處向立法會提交文件，擬調高入境處轄下28項收費。(盧翊銘攝）

入境處：逐步回收全部成本 料對市民影響輕微

入境處建議轄下28項服務加價，以期逐步收回全部成本。加價幅度為3%至51%，收回成本率有望升至19%至100%。入境處表示會定期檢討這些收費項目的成本，並根據「用者自付」原則，在有需要時提交調整收費建議。處方認為加價對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動影響亦有限。

入境處計劃年滿16歲人士申請特區護照，劃一加價60元。（資料圖片）

年滿16歲申領特區護照費用劃一加$60

入境處建議年滿16歲的人士申領特區護照，32頁護照計劃由370元加價至430元，48頁由460元加價至520元。加價後，收回成本率達78%及91%。

未滿16歲人士申領32頁及48頁護照，由現時185元及230元，加價至215元及260元，兩者均加價30元。申請修訂護照，費用從現時的84元增至110元，作出批注費用亦會增加30元至200元。

另外，郵寄特區護照到香港以外地區的附加費也會增加，其中以速遞方式遞送至北美洲及歐洲的加幅最大，由現時的205元加至310元，加幅達51%。

一共28項收費調整 料9月實施

此外，入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，由230元和120元，調高至330元和170元。如要改變逗留條件，例如延長逗留期限，亦需繳交330元，比以往貴100元。

而有效期1年及3年的多次入境證，費用亦會增加到670元和1350元，分別比以往貴200和415元。有效期7年的44頁和92頁簽證身分書，費用會增加至325元和450元，比以往貴40和80元。

入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，從230元和120元，調高至330元和170元。（立法會文件截圖）

入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，從230元和120元，調高至330元和170元。（立法會文件截圖）