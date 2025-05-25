入境處青少年領袖團大會操暨晉升禮　步操砌字慶國安法實施5周年

入境事務處青少年領袖團大會操暨隊員晉升典禮2025，周日 （25日）於屯門入境事務學院舉行，117位領袖團隊員參與，包括就讀大專院校的學生，以及來自21間中學的中一至中六學生。領袖團總監鄭錦鐘擔任大會操的檢閱官並主持隊員的晉升典禮。入境處處長郭俊峯、領袖團顧問委員會委員，以及25間會員學校的代表出席見證。



2025年5月25日，入境事務處青少年領袖團大會操暨隊員晉升典禮2025舉行。圖為入境處處長郭俊峯（左一）和參與會操的隊員自拍留念。（政府新聞處圖片）

2025年5月25日，入境事務處青少年領袖團大會操暨隊員晉升典禮2025舉行。圖為領袖團儀仗隊與會操隊伍在表演無口令花式步操時，拼砌出「IDYL 2025」字樣。（政府新聞處圖片）

盾形圖案象徵國安法守護香港

在大會操中，領袖團儀仗隊以全新制服登場負責升旗儀式，並與會操隊伍一起首次表演無口令花式步操，在操場上拼砌出「IDYL 2025」字樣。適逢《香港國安法》實施五周年，儀仗隊亦拼砌出盾形圖案及阿拉伯數字「5」，象徵《香港國安法》如盾牌一般有效地保衞國家、守護香港，為未來發展奠定穩固的基礎，並帶來新希望；領袖團隊員亦會以身作則，守法護法。

鄭錦鐘致辭時表示，青年是社會的未來棟樑，潛能無限。他勉勵隊員要多關心國家、關心社會，同時不斷挑戰自我，日後才能在不同的崗位上發光發熱，回饋社會以至國家。他回顧領袖團的發展時憶述，該團於2013年成立時僅有約100名隊員，時至今日已突破1,000人，並與25間會員學校成為長期合作夥伴。

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晉升須完成國民教育訓練考核

今年領袖團有10名隊員獲晉升為副隊長，59名隊員獲晉升為資深隊員。領袖團隊員得以晉升為資深隊員或副隊長，除須分別完成不同範疇包括國民教育、入境處知識、步操、社會服務等的訓練和考核，以及兩日一夜或三日兩夜的野外考核旅程外，還要通過晉升面試。