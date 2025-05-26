共享單車｜HelloRide攻港　學者憂市場細與Locobike釀惡性競爭

【共享單車／Locobike／HelloRide／市場競爭】近月有內地共享單車品牌攻港，與唯一本地營辦商Locobike競爭。有經濟學者認為，香港對共享單車的需求有限，而人力、辦公室租金等成本極高，長遠而言將造成惡性競爭，甚至導致其中一間營辦商結業，「個餅已經唔大，仲要再分細。」



今年3月，內地共享單車平台「哈囉」旗下品牌HelloRide攻港，車身同樣以藍白色為主調。（洪芷菁攝）

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HelloRide推3日兩次免費使用 LocoBike：見市場出現競爭者

內地共享單車平台「哈囉」旗下的HelloRide，今年3月正式在港投入服務，營運範圍包括屯門、元朗、天水圍等地區。平台近日推出多項優惠吸客，包括新用戶可在3日內免費騎踏兩次30分鐘的路程。

本地共享單車營辦商LocoBike創辦人程俊豪今日接受《香港01》訪問時表示，樂見市場出現競爭者，證明市場仍有發展空間，又指不擔心對其生意構成影響。

高峰時期有7間共享單車營辦商、2.6萬輛 現僅剩1間

不過，香港市場又能否容納多於一個共享單車營辦商？

翻查資料，香港最多曾有7間私營共享單車營辦商。2017年4月，GoBee.Bike於沙田區投放1,000輛共享單車，為全港第一個共享單車公司。同年，LocoBike、ofo、oBike、Ketch’Up Bike、HobaBike相繼在港推出共享單車。及至2018年，Olobike亦加入市場。根據運輸署資料，該年香港共有超過2.6萬輛共享單車。

然而，熱潮持續不足三年，多間營辦商卻一一退場。及至現時，全港僅剩下LocoBike仍正常營運。

本港共享單車數量由2018年10月約26,000輛，逐漸下降至2020年3月的約5,200 輛。（資料圖片）

學者：市民對共享單車需求少 憂市場無法消化多一間營辦商

經濟學者李兆波表示，香港單車徑有限、交通方便，市民整體對共享單車需求少，加上人力成本高，故營辦商結業是必然的結果。

他指，雖然疫後多了市民選擇單車代步，惟由於香港單車徑仍然較少，故使用者基數仍相當有限，憂市場無法消化多一間營辦商。

經濟學者李兆波表示，香港對共享單車的需求有限，而人力、辦公室租金等成本極高，長遠而言將造成惡性競爭。（資料圖片）

李兆波又指，共享單車的優勢在於便利性，營辦商如想吸引使用者，需在多個固定地方擺設一定數量的單車，「等市民知道邊啲地方佢一直租到車。」變相營辦商需聘請一定數量的管理人員，惟香港人力成本極高，辦公室租金亦一直高升，如引入新營辦商，長遠而言必定有一間敗走，「個餅已經唔大，仲要再分細。」