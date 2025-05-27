沙田中心涉違法拆燕巢　雛鳥失蹤　漁護署：管理方未申請將調查

沙田中心被指非法拆毀燕子巢，令雛鳥不知所終、燕子父母連日飛返徘徊。有街坊指該燕子巢存在至少10年，但據知由於有租戶投訴衛生問題，管理公司遂於5月22日早上將鳥巢拆掉。雖然管理公司向居民宣稱，被拆的鳥巢是廢巢。但街坊指責為謊話並向漁護署投訴，指漁護署職員告知即使是棄巢也不可以拆。漁護署也證實，管理處的行動未申請許可證，將展開調查並作出跟進行動。



有街坊向《香港動物報》提供圖片稱，沙田中心涉違法拆除燕子巢，燕子父母連日返回疑欲尋子。（《香港動物報》圖片）

已存在多年 燕子父母每年重返生產

本港關注動物媒體《香港動物報》接獲多名街坊投訴事件，稱鳥巢位於沙田中心連接好運中心的天橋。投訴者Kitty表示，該鳥巢已經存在很多年，燕子父母每年都會回來生BB，但管理處5月22日派人將鳥巢拆除，「我們連續幾天都見到燕子爸爸媽媽返回傷心地，等待燕子BB，我看到都覺得好傷心」。

目擊拆巢的李小姐稱，22日早上9時45分左右經過天橋，目睹工人以長工具拆除燕巢，當時還有兩隻燕子在工人頭上附近徘徊，那名工人也有往上望，「所以我好肯定那男人知道，那燕巢仍有燕子居住」。投訴人Kitty也提供相片稱，證實在22日早上8時還拍攝到雛鳥在巢中，顯然不是廢巢。

有街坊向《香港動物報》提供圖片，顯示沙田中心一個燕子巢日前有多頭燕子，並非棄巢。（《香港動物報》圖片）

管理處稱是棄巢 街坊： 很明顯是講大話

Kitty稱翌日致電沙田中心管理處，對方承認拆除鳥巢，但宣稱是棄巢，沒有燕子。Kitty則稱，22日早上還見雛鳥，且那時還未識飛，多名街坊向《香港動物報》提供相片及影片，顯示燕子父母之後連續多日都飛返現場，疑似尋找不知所終的幼鳥。

另一名黃小姐也稱，「我打電話去沙田中心質詢時，他們說是棄巢，很明顯是講大話。」她又稱，已經向漁護署投訴，而漁護署職員亦向她告知即使是棄巢也不可以拆。

有街坊向《香港動物報》提供圖片，顯示沙田中心一個燕子巢日前有多頭燕子，並非棄巢。（《香港動物報》圖片）

根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的行為令動物受到不必要痛苦，即屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

報道引述漁護署回覆稱，署方未有收到相關地點的拆巢特別許可證的申請。該署已就有關個案展開調查，並會採取適當跟進行動。該署呼籲市民尊重自然生態，如發現野鳥出沒，切勿餵飼、干擾或捕捉他們；如發現野鳥受傷或被困，可致電1823通知該署跟進。