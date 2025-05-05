漁護署佛誕巡查熱點籲勿亂放生　6.6全國放魚日辦增殖放流替代

漁護署於周一（5日）佛誕派員巡查常見放生活動的地點，提醒市民若不當地放生動物，或影響動物的存活及可能觸犯法例。漁護署將於6月6日「全國放魚日」舉辦增殖放流活動，在東平洲海岸公園一帶水域放流幼魚，冀向公眾推廣，以此代替不當的放生活動。



2025年5月5日， 漁農自然護理署派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前謹慎思量。圖為漁護署人員於西貢公眾碼頭派發宣傳品。（政府新聞處圖片）

不當放生令動物承受痛苦屬違法

漁護署周一派員巡查大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭，以及西灣河渡輪碼頭等以往常見放生活動的地點，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。漁護署會繼續巡查此類地點，有需要時採取執法行動，同時向公眾宣傳教育。

漁護署發言人表示，市民若在不合適的環境放生動物，可能影響等動物的存活。另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人不當地放生動物，令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

2025年5月5日， 漁農自然護理署派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前謹慎思量。圖示漁護署人員於上水梧桐河派發宣傳品。政府新聞處圖片）

東平洲海岸公園一帶水域放流幼魚

此外，漁護署將於6月6日「全國放魚日」在東平洲海岸公園一帶水域，舉辦增殖放流活動，以放流幼魚提升本港海洋資源及改善海洋生態，並向公眾推廣增殖放流對環境的禆益，藉以鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，並以此代替不當的放生活動。

漁護署也呼籲，市民亦可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。