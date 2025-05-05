漁護署佛誕巡查熱點籲勿亂放生 6.6全國放魚日辦增殖放流替代
撰文：蕭通
出版：更新：
漁護署於周一（5日）佛誕派員巡查常見放生活動的地點，提醒市民若不當地放生動物，或影響動物的存活及可能觸犯法例。漁護署將於6月6日「全國放魚日」舉辦增殖放流活動，在東平洲海岸公園一帶水域放流幼魚，冀向公眾推廣，以此代替不當的放生活動。
不當放生令動物承受痛苦屬違法
漁護署周一派員巡查大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭，以及西灣河渡輪碼頭等以往常見放生活動的地點，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。漁護署會繼續巡查此類地點，有需要時採取執法行動，同時向公眾宣傳教育。
漁護署發言人表示，市民若在不合適的環境放生動物，可能影響等動物的存活。另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人不當地放生動物，令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。
東平洲海岸公園一帶水域放流幼魚
此外，漁護署將於6月6日「全國放魚日」在東平洲海岸公園一帶水域，舉辦增殖放流活動，以放流幼魚提升本港海洋資源及改善海洋生態，並向公眾推廣增殖放流對環境的禆益，藉以鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，並以此代替不當的放生活動。
漁護署也呼籲，市民亦可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。
啟德河再現疑似「福鱷」 方國珊接報告 呼籲勿隨便放生外來物種海洋公園收14隻極危大頭龜 有尾巴指骨斷裂 研治療後放生及繁殖亂放生！男子倒2大袋生魚入山貝河 無視船家勸阻 網民：變殺生何俊賢：放生獵食性強的魚類 如同放獅子老虎到立法會食議員來稿｜引導公眾合理「放生」長遠發展漁業新質生產力佛誕｜兩棲及爬蟲協會北角碼頭派傳單阻放生 宣傳放生等如放死佛誕．放生｜漁護署籲謹慎思量 警告令動物承受不必要痛苦屬違法