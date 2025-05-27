銀髮經濟｜政府推五大範疇、30項措施　拉動銀髮消費投入勞動巿場

政府「促進銀髮經濟工作組」今日（27日）就促進銀髮經濟公布五大範疇，包括促進銀色消費、發展銀色產業推廣、銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排，以及釋放銀色生產動力﹐每個範疇將交予一個政策局牽頭，合共推出30項措施，將拉動銀髮消費，同時將銀色勞動力重投市場。



政府「促進銀髮經濟工作組」宣布，將循五個範疇推出30項措施，拉動銀髮經濟。（資料圖片）

政府「促進銀髮經濟工作組」宣布，將循五個範疇推出30項措施，拉動銀髮經濟。（資料圖片）

「銀髮經濟工作組」由政務司副司長卓永興出任組長，他表示香港高齡化愈來愈嚴重，必須積極應對所帶來的挑戰。他指銀髮經濟有巨大商機，長者生活與一般人有分別，在飲食、個人衞生、健康、照護方面都有龐大消費潛力，決定在五個範疇推出共30項措施，形容措施豐富及實在，亦是跨局、跨界別協助。

他稱，在政府和各界共同努力下定能壯大銀髮經濟體量和產業鏈，並在生活各範疇提升長者生活質素，吸引長者重投勞動巿場，增加生產力，締造銀髮友善社會﹐增加他們的獲得感和幸福感。

「銀髮經濟工作組」由政務司副司長卓永興出任組長。（梁鵬威攝）

勞工處今年料辦60場中高齡招聘會

在「釋放銀色生產力動力」方面，勞工處將舉辦更多適合中高齡人士的招聘會，預計今年約有60場。此外，勞工處於明年第一季將就「再就業津貼試行計劃」推行中期檢討，並一併檢討「中高齡就業計劃」，包括探討進一步鼓勵60歲或以上人士就業的措施，吸引長者重投勞動巿場。

勞工處將舉辦更多適合中高齡人士的招聘會，預計今年約有60場。（梁鵬威攝）

負責促進銀色消費方面的商務及經濟發展局局長丘應樺指，當局將在展覽及零售、電子商貿、飲食、銀髮高峰會、以及保障年長消費者權益，促進銀色消費。在飲食方面，亦會與業界逾100間食肆合作，在今年第3季推出免費餐飲推廣、長者專屬時段優惠等；在餐牌上增加識別和標記容易咀嚼或較健康的菜式；提供份量輕盈或分切小塊款式的餐單，關注長者飲食問題。

負責促進銀色消費方面的商務及經濟發展局局長丘應樺指，當局將在展覽及零售、電子商貿、飲食、銀髮高峰會、以及保障年長消費者權益，促進銀色消費。（立法會直播截圖）

政府亦鼓勵業界製造較易咀嚼或份量輕盈的預先包裝食品，在超級市場等零售店出售，並預計今年底前可將「照護食」正式納入「灣區標準」清單。