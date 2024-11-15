銀髮經濟｜大家樂推出輕嚥料理　CEO：冀照顧咀嚼及吞嚥障礙人士

本港邁向高齡化社會，商界積極開發「銀髮經濟」，大家樂今日（15日）推出全新品牌「食得樂」輕嚥料理，符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」的產品。大家樂集團首席執行官（CEO）梁可婷表示，希望照顧到咀嚼及吞嚥障礙人士，提供更多飲食選擇，尋回飲食樂趣，更難得是可以與親友同檯吃飯。



啟動邀請來自鄰舍輔導會的受惠人士到場參與聚餐，當中包括有咀嚼及吞嚥障礙的人士，讓不同需要人士同桌共膳。（大家樂提供圖片)

大家樂今日（15日）於荃灣D. Park舉行「大家開飯2024．食得樂」啟動禮，藝人胡楓及羅蘭一同出席，他們在活動上分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要，認為大家樂集團推出「食得樂」，可以照顧更多人的飲食需要。活動亦邀請來自鄰舍輔導會的受惠人士到場參與聚餐，當中包括有咀嚼及吞嚥障礙的人士，讓不同需要人士同桌共膳。

藝人羅蘭（左）及胡楓（中）在活動上分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要。（大家樂提供圖片)

「食得樂」輕嚥料理產品提供IDDSI等級4及等級6的選擇，照顧不同的咀嚼及吞嚥狀況需求，特別重塑食材原型，還原食材原貌，即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售。大家樂表示，「大家開飯」食物援助計劃會與香港耆康老人福利會、匡智會、基督教香港信義會社會服務部合作，將受助對象涵蓋照顧者和咀嚼及吞嚥障礙人士。

「食得樂」輕嚥料理推出兩款經典口味「京都骨」及「豉油雞脾」，各提供IDDSI等級4及等級6的選擇。（大家樂提供圖片)

大家樂集團首席執行官梁可婷表示，今年很高興加入新元素，希望照顧到咀嚼及吞嚥障礙人士，「食得樂」輕嚥料理為有需要人士提供更多飲食選擇，尋回飲食樂趣，更難得是可以與親友同檯吃飯。」

大家樂集團首席執行官梁可婷表示，「食得樂」輕嚥料理為有需要人士提供更多飲食選擇。（大家樂提供圖片)

食得樂總經理林志偉表示，香港邁向高齡化社會，對於輕嚥料理的需求日增，而事實上除了長者，其他身體狀況的人士，如胃酸倒流、肌肉纖維化、頭頸癌患者、中風康復者、智障人士等，都有機會受吞嚥問題困擾，透過提供兩種等級、賣相精緻的輕嚥料理，讓吞嚥困難人士可以品嚐熟悉的味道，有尊嚴地重拾飲食的快樂，同時減輕照顧者準備餐膳的壓力。