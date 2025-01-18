丘應樺稱一簽多行恢復新年零售料好轉　重申銀髮經濟政策上半年推

本港疫後經濟積弱未見起色，去年11月零售業銷貨值錄得跌幅。商務及經濟發展局局長丘應樺今早（18日）在電台節目中表示，上月恢復深圳居民「一簽多行」措施後，零售情況在聖誕及新年期間有好轉，但受全球經濟環境及疫後消費模式轉變影響，業界需「求變、識變、應變」吸引消費。他又表示，「銀髮族」經濟動力很大，要思考如何刺激他們消費；預計政府上半年會有相關政策出台。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，「銀髮族」經濟動力很大，要思考如何刺激他們消費。（資料圖片/黃浩謙攝）

稱疫後消費模式改變 倡業界求變專型 推新亮點吸客

丘應樺在港台節目《星期六問責》中表示，去年11月零售業銷貨值有所下跌，但去年全年訪港旅客有4400多萬人次，上升約30%，其中除內地旅客外，來自泰國、越南等東南亞國家的旅客亦有增加，加上12月恢復的深圳居民「一簽多行」措施，零售情況在聖誕及新年期間有好轉，有商戶更表示生意有雙位數增長。

可是，他補充指全球經濟環境及疫後消費模式轉變，例如市民北上消費已成習慣，業界要「求變、識變、應變」，尤其零售、餐飲和酒店業要因應市民和遊客的需要，思考如何轉型，及推出新亮點吸引消費。不過他相信今年「一簽多行」會繼續發揮作用，特別是節日期間，對業界生意會有幫助。

丘應樺在節目中提到「銀髮族」的經濟動力很大，認為中產人士退休後仍有強大經濟能力，業界需思考如何刺激他們消費。而政府新成立的「促進銀髮經濟工作組」亦已召開兩次會議，預計今年上半年會有相關政策出台。