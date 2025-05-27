特朗普禁哈佛收國際生｜港大招手設短期及長期學習　提供轉學政策

美國特朗普政府於周四（22日）宣布，取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校，其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。



繼香港多間學府，包括中大、理大、科大及城大等加入搶人才大戰後，港大（HKU）今日（27日）回應《香港01》指，歡迎哈佛大學國際學生到港大繼續學業，不論是短期過渡或長期學習，並會提供完善的轉學政策。根據香港大學教授在社交媒體上傳的邀請信，港大樂意提供專門的獎學金、住宿協助及學分轉移等。



美國特朗普政府於本月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生，其後當地法院頒令暫禁新政策。（路透社）

美國特朗普政府於本月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生，其後當地法院頒令暫禁新政策。（路透社）

港大：歡迎受影響哈佛學生探索來港大繼續學業機會

香港大學回應《香港01》指，港大致力於支持學生追求學術卓越與個人成長，免受外在環境影響。鑒於美國近期的發展，可能導致國際學生面對極不明朗的情況，港大歡迎受影響的哈佛學生，探索來港大繼續學業的機會，無論學生考慮短期過渡或長期學習，港大都樂意提供協助。

港大表示，校方設有完善的轉學政策，QS世界大學排名前50或泰晤士高等教育全球排名前50的學生，不論是已獲錄取或就讀生，都可適用相關轉學政策。

港大表示會向哈佛大學的國際學生提供全面支援。（資料圖片／黃寶瑩攝）

過渡安排也適用於日後計劃轉回哈佛學生

香港大學指，針對當前的特殊情況，港大會向哈佛大學的國際學生提供全面支援，確保他們轉學至港大後，能夠順利銜接學業，體驗港大優質的學習環境。

上述過渡安排也為日後計劃轉回哈佛或其他學府的學生，提供所需支援，確保其學業規劃順利進行。

有香港大學教授在網上社交媒體X（前稱Twitter），向哈佛大學國際學生提出轉校邀請。（網頁圖片）

轉學政策包括專門獎學金、住宿協助等

此外，有香港大學教授在網上社交媒體X（前稱Twitter），向哈佛大學國際學生提出轉校邀請。港大在信中強調港大目前在QS排名中位列亞洲第2位及世界第17位，可考慮加入港大作為過渡或長期停留的方案。

邀請信又指，港大為確保哈佛大學國際學生順利過渡，保證提供完善的轉學政策，包括專門的獎學金、住宿協助、學分轉移等。如有查詢可隨時透過電郵聯繫港大。