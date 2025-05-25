哈佛禁收國際生｜法院頒令暫緩　內地生鬆一口氣暫不考慮來港轉校

美國特朗普政府於周四（22日）宣布，取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校。其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。有在來自中國的哈佛碩士生指得悉禁令當日感相當恐慌，見到法院頒佈臨時禁制令後則「稍微鬆了一口氣」，惟擔心政府未必遵從及執行法院命令。他指部分學生正考慮休學，等事件平息後才重返校園。



近日香港各大院校邀請哈佛生到港轉校，他指大部分學生不會考慮轉讀，說：「就是像普林斯頓大學、耶魯大學，都不一定願意去換，大家對哈佛的忠誠度還是非常高的」。



正在哈佛肯尼亞學院攻讀公共管理碩士學位的姜方洲形容，聽到禁收國際生時感到非常震驚。（受訪者提供）

美國特朗普政府於本月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生，其後當地法院頒令暫禁新政策。（路透社）

30歲碩士生：不相信政府會走到這一步

本月22日，美國政府宣布禁止哈佛大學招收國際學生，現就讀的國際生必須轉學，否則將撤走其合法居留身份。正在哈佛肯尼亞學院攻讀公共管理碩士學位的30歲姜方洲形容，聽到禁收國際生時感到非常震驚。

不相信政府會走到這一步，很恐慌，擔心現在（留學生）在美國是非法居留。 哈佛碩士中國留學生姜方洲

美國特朗普政府於本月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生，其後當地法院頒令暫禁新政策。（路透社）

現有學生考慮休學 新生或延遲入讀

雖然當地法院頒布臨時禁制令暫緩新政策，姜方洲說暫時鬆了一口氣，惟擔心政府未必執行法官命令。他指，目前身邊的國際生仍在觀望美國政府的最終決定，有部分學生正考慮休學，亦有未入讀的新生正考慮延遲入學，等問題徹底解決後才入讀，但大部分人有信心9月可如常上學。

美國周四宣布禁止哈佛大學招收國際生後，香港的科技大學、嶺南大學及城市大學等邀請學生轉校。（資料圖片）

未考慮來港轉校 稱學生對哈佛十分忠誠

美國周四宣布禁止哈佛大學招收國際生後，香港的科技大學、嶺南大學及城市大學等邀請學生轉校。教育局局長蔡若蓮亦在社交平台表示，已要求全港各大學，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當權益。

對於近日有多間香港的大學邀請哈佛生到港讀書，姜方洲十分感謝在港大學的支援，但認為大部分學生暫時不會考慮轉校。他說：「像普林斯頓大學、耶魯大學，都不一定願意去換，大家對哈佛的忠誠度還是非常高的。」