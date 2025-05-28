訛稱客戶投保呃160萬元佣金獎金　保險代理欺詐罪成判囚51月

保險代理藉訛稱6名客戶投保多份保單，詐騙保險公司佣金及獎金共逾160萬元，由廉政公署提出起訴。她經審訊被裁定12項欺詐罪名成立，周二（27日）在區域法院被判入獄51個月。法官王詩麗判刑時形容案情嚴重，斥責被告貪婪及違反僱主信任，並有預謀在案發的一年多期間重複犯案，行為令保險業界蒙羞。考慮到被告不認罪，法官不扣減其刑期。



圖為廉政公署位於北角的總部大樓。（資料圖片）

49歲被告范庭恩，案發時為安盛金融有限公司（安盛）理財顧問。若售出保險產品，可獲發首年佣金及續保佣金。此外，如她達到銷售目標，亦可獲發各類獎金。

謊稱6客戶投保 12份保單其後斷供

案情指出，安盛於2014年11月至2016年9月期間，接獲12份聲稱由6名客戶申請的保單，被告以經辦代理身份簽署該等保單申請，並向安盛訛稱該等投保申請由有關客戶提出。安盛其後批出該12份保單，並收到相關的首年或首兩年保費，被告則獲發佣金及獎金共逾160萬元。

廉署接獲貪污投訴展開調查，發現該6名客戶並沒有提出投保申請，亦未曾繳付保費，涉案保單其後因「斷供」而失效。在廉署調查案件期間，安盛提供全面協助。