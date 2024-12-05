中銀集團保險前主管涉索賄以助經紀購600架的士車保　遭廉署起訴

廉政公署周三（4日）落案起訴中銀集團保險有限公司一名時任團隊主管，被指涉嫌向一名經紀公司董事索賄，為對方客戶逾600架新的士購買汽車保險，索賄金額為投保協議的年度保費總額的1%至3%，涉及保費逾2,400萬元，賄款可達逾24萬元。該名董事拒絕同流合污，沒有答應被告的要求。



廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

被告為39歲黃嘉榮，是中銀集團保險時任團隊主管，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》，他已獲廉署准予保釋，案件明日（6日）在東區裁判法院提訊。

案情指，被告當時是中銀集團保險的經紀代理拓展部團隊主管，該部門就銷售汽車保險等保險產品聯絡保險經紀公司，包括萬和保險財富管理有限公司；萬和保險會就新的士的汽車保險，安排客戶向中銀集團保險購買保單，並向中銀集團保險收取保費金額的5%作為佣金。

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萬和保險一個客戶於2022年中計劃為逾600架新的士購買汽車保險，萬和保險一名董事與中銀集團保險協商期間，提出把每架的士每年保費由4.55萬元調低至4萬元，或提升萬和保險的佣金至7.5%。

控罪指，被告涉嫌於2022年11月至2023年1月期間，向該名萬和保險董事索賄，以協助萬和保險就上述投保協議取得中銀集團保險批准，而索賄金額為投保協議的年度保費總額的1%至3%。

該名萬和保險董事並沒有答允被告的索賄要求，廉署稱若有關貪污勾當如被告計劃進行，逾600架新的士以年度保費4萬元投保，上涉投保協議涉及年度保費共逾2,400萬元，涉案賄款可達逾24萬元。