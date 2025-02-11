「傀儡保險代理」5200萬元佣金詐騙案11被告今判刑　主謀囚46個月

撰文：陶嘉心
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多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及洗黑錢，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放共約5200萬元佣金。涉為主謀的保險公司前分行經理及10名傀儡保險代理早前承認串謀詐騙及串謀洗黑錢等罪，今日（11日）在區域法院判刑。其中，案中主犯、富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)時任分行經理盧彥樺判囚46個月，同案10名傀儡保險代理則判囚11個月至22個月不等。

廉政公署早前接獲有關「傀儡保險代理」的貪污投訴遂展開調查。（資料圖片）

32歲的盧彥樺今日在區域法院被判入獄46個月，她早前承認共20項罪名，即兩項串謀詐騙，違反普通法；及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。

10名「傀儡保險代理」被判入獄11個月至22個月

另外10名分別承認上述罪名的被告則被判入獄11個月至22個月。他們年齡介乎25至61歲，分別為盧彥樺所屬富衛團隊的六名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司(香港永明)時任分區經理郭潤芳及其三名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤及黃蓮欣。

法官林偉權於判刑時指盧彥樺籠絡多人成為傀儡保險代理，並利用該等傀儡保險代理的銀行帳戶去處理有關保單收入，於案件中扮演重要執行角色，並且犯案時間長達51個月。

同案四名時任保險代理早前否認控罪　案件5.12區域法院審訊

廉署指，同案另有兩名承認控罪的被告將向控方提供協助，二人判刑押後進行，而同案另外四名時任保險代理早前否認控罪，案件訂於5月12日在區域法院審訊。

涉為主謀的保險公司前分行經理及10名傀儡保險代理早前承認串謀詐騙及串謀洗黑錢等罪，今日（11日）在區域法院判刑。（資料圖片）

廉署指，早前接獲有關「傀儡保險代理」的貪污投訴遂展開調查，發現盧彥樺於2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衛，而盧彥樺向部份人士表示他們為傀儡保險代理，入職後毋須招納客戶。

廉署調查發現，盧彥樺串謀涉案富衛保險代理，訛稱由盧彥樺招攬入職富衛的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧彥樺又串謀同案被告郭潤芳及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。

香港永明及富衛其後批准上述478申請，並分別向盧彥樺團隊和郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼共逾2,200萬元及共逾2,900萬元，而該478份保單申請主要涉及高佣金保險產品，大部份保單最終「斷供」並告失效。

案情又透露，盧彥樺要求傀儡保險代理收取該兩間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部份金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬元。用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。

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