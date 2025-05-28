婚禮佈置公司Ps Wedding疑結業　消委會接31宗投訴　涉款約34萬

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體帳號及網站亦停用。消委會今（28日）接獲31宗投訴，涉款近34萬。



婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

消委會接獲31宗投訴 涉及最高金額個案$40600

消委會表示，十分關注該公司懷疑結業的事件，曾經嘗試聯絡該商戶但不果。截至今午5時，消委會共接獲31宗有關的投訴個案，涉及金額合共337,732元，當中涉及最高金額的個案為40,600元，而每宗個案平均金額為10,895元。

警方接獲一宗報案指未能聯絡到公司職員

據了解，一名34歲男子今日報警，稱於去年11月向PS Wedding支付8,800元訂金，又於今年5月再支付1.4萬元，惟昨日發現該公司的社交平台賬號顯示已結業，他亦未能聯絡到該公司的職員。海關指，已接獲相關舉報並正在跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌。（受訪者提供）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration懷疑結業。（受訪者提供）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoratio懷疑結業。（受訪者提供）

海關：已接獲舉報並正在跟進

海關指，已接獲相關舉報並正在跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

l海關表示，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。