婚禮佈置公司Ps Wedding疑結業 消委會接31宗投訴 涉款約34萬
撰文：賴卓盈
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婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體帳號及網站亦停用。消委會今（28日）接獲31宗投訴，涉款近34萬。
消委會接獲31宗投訴 涉及最高金額個案$40600
消委會表示，十分關注該公司懷疑結業的事件，曾經嘗試聯絡該商戶但不果。截至今午5時，消委會共接獲31宗有關的投訴個案，涉及金額合共337,732元，當中涉及最高金額的個案為40,600元，而每宗個案平均金額為10,895元。
警方接獲一宗報案指未能聯絡到公司職員
據了解，一名34歲男子今日報警，稱於去年11月向PS Wedding支付8,800元訂金，又於今年5月再支付1.4萬元，惟昨日發現該公司的社交平台賬號顯示已結業，他亦未能聯絡到該公司的職員。海關指，已接獲相關舉報並正在跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。
海關：已接獲舉報並正在跟進
海關指，已接獲相關舉報並正在跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。
l海關表示，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。
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