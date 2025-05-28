婚禮佈置公司PS Wedding疑結業　業主稱欠租超過10個月涉款40萬元

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，超過100對新人加入關注組追討，估計涉款過百萬元。其位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑似由苦主張貼，寫着「已走佬」的告示。



有自稱工廈單位業主表示，昨日陸續有苦主到場了解情況，也有人自稱上門「追數」。他表示該公司欠租超過10個月，涉款約40萬。PS Wedding負責人聲稱疫情期間沒有生意，因此業主「畀機會佢繼續做落去」，未有進一步追討。直至前日（26日）開始，業主無法與公司負責人聯絡，打算向公司發律師信，又不排除入稟法院追討。



記者今午到PS Wedding辦公室了解，門外貼有一張懷疑由苦主張貼、標示「已走佬」的告示。（任葆穎攝）

PS Wedding門外貼上3張由海關貼上的告示，又有疑似婚禮花牌橫放門外，乾花散落一地。（任葆穎攝）

PS Wedding門外貼上3張由海關貼上的告示，又有疑似婚禮花牌橫放門外，乾花散落一地。（任葆穎攝）

公司前日起失去聯絡 逾100對新人向海關求助

2012年成立的婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，所有社交媒體帳號及網站亦停用。超過100對新人懷疑該公司結業，稱已支付訂金，涉款過百萬元，遂成立關注組追討，又向海關及消委會求助。

門外貼有海關告示及「已走佬」告示

記者今午到PS Wedding位於新蒲崗一座工廈的辦公室了解，可見公司招牌已拆除，大門門柄綁有索帶，沒有人應門。門外張貼3張海關告示，稱「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」。

大門亦貼有一張懷疑由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。鋪外頗為凌亂，有疑似婚禮花牌橫放在門外，乾花散落一地。

門外貼上3張由海關貼上的告示，稱「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」。（任葆穎攝）

業主稱負責人前日執拾物品 未有透露結業

有自稱業主的人表示，自2017年向該公司出租單位，負責人為一名年約30至40歲的男子，通常夜晚或周末開工，平日只見有1至2人出入辦公室。

昨日陸續有苦主到場了解情況，也有人自稱上門「追數」。他前目睹到PS Wedding負責人到辦公室執拾物品，則與他交談，加上該店平日會把貨物擱在走廊，因此未有察覺結業先兆。直至後來門外拆除招牌，業主才懷疑該店結業。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（受訪者郭小姐提供）

業主指欠租40萬元未有追討：畀機會佢繼續做落去

業主指PS Wedding已欠租超過10個月，涉款約40萬元。業主曾向該店追討，後來了解到對方疫情期間沒有生意，因此決定「畀機會佢繼續做落去」。他現時無法與負責人聯絡，打算會先收回工廈單位，再向負責人發律師信，又不排除入稟法院追討。

PS Wedding & Event Decoration社交賬號已停用。（instagram 截圖）