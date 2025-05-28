婚禮佈置PS Wedding至少8員工被拖糧　揭老闆「走佬」前夕仍接單

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration的負責人周一起（26日）突然失去聯絡，其位於新蒲崗的辦公室人去樓空，超過100對新人加入關注組追討，估計涉款逾百萬元；有約7至8位為PS Wedding工作的人士今午（28日）亦到勞工處求助。



據一名由公司開業至今做散工逾12年的「老臣子」表示，該公司上周仍在酒店參加婚展接單，而她對上一次開工為周日（25日），負責人當時曾向員工稱「可以休息吓」，不料會突然結業，目前感到徬徨；亦有工作兩年的員工表示，該公司中沒有一位員工簽訂正式僱傭合約，全部皆以「炒散」形式被聘請，他又指負責人曾向員工借錢，惟至今未還款。



已為該公司工作逾兩年的黃先生（綠衣、不願上鏡）同樣遭拖欠一至兩個月薪水。（林子慰攝）

約7至8位PS Wedding員工今午（28日）到勞工處求助。（林子慰攝）

約7至8位PS Wedding員工今午（28日）到勞工處求助。（文小姐提供）

公司前日起失去聯絡 7至8名員工向勞工處求助

2012年成立的婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration的負責人自周一（26日）起突然失去聯絡，所有社交媒體帳號及網站亦停用。記者今午到PS Wedding位於新蒲崗一座工廈的辦公室了解，可見公司招牌已拆除，大門門柄綁有索帶，沒有人應門。

約7至8位為PS Wedding工作的員工今午（28日）到勞工處求助。勞工處職員回應員工稱，需先填寫表格及相關資料，之後會幫他們排期上法庭，至於可否成功追討薪金，需視乎法庭判決。

PS Wedding門外貼上3張由海關貼上的告示，又有疑似婚禮花牌橫放門外，乾花散落一地。（任葆穎攝）

PS Wedding門外貼上3張由海關貼上的告示，又有疑似婚禮花牌橫放門外，乾花散落一地。（任葆穎攝）

12年老臣子形容事發突然 公司上周仍在酒店參加婚展接單

其中一名苦主文小姐由公司開業至今逾12年做散工、場地佈置員，遭拖欠4月至5月的薪金，涉款約60,000元。她透露公司經常以「好忙」為由拖糧，沒料到負責人今次會突然「走佬」。

她憶述對上一次開工為周日（25日），由於當日是「好日」，故接了多張訂單，頗為忙碌，事後公司負責人向員工稱「可以休息吓」，起初文小姐不以為然，負責人周一亦曾吩咐部份同事工作，豈料翌日（27日）她收到顧客通知稱無法聯絡負責人，亦發現社交平台突然關閉，她形容事發突然，而該公司上周仍在酒店參加婚展接單，無任何結業先兆。

文小姐曾多次以電話及訊息聯絡負責人，惟均未獲回覆。她昨日到訪辦公室，見到至少6至7名苦主上門追討，亦見門外水牌已遭拆除。她坦言感到徬徨，估計涉及數十名員工，涉款50至60萬元，部份員工現已向勞工處求助，「希望畀政府知道，佢唔係執咗笠、走咗佬就得囉」。

約7至8位PS Wedding員工今午（28日）到勞工處求助。（林子慰攝）

員工踢爆公司一直請「炒散」 多人收老闆被追債信息

已為該公司工作逾兩年的黃先生同樣遭拖欠一至兩個月薪水。他沒有與公司簽訂僱用合約，但每月都有固定工時。他指出，PS wedding公司中沒有一位員工簽訂正式僱傭合約，全部皆以炒散形式被聘請。

被問先前有否發覺老闆「走佬」先兆，黃表示老闆曾向他透露有私人債務，並向他借錢，惟至今未還款。黃更指公司有不少員工收到追數信息，被追債仔為姓鍾老闆，擔心個人資料曾被盜用。

記者今午到PS Wedding辦公室了解，門外貼有一張懷疑由苦主張貼、標示「已走佬」的告示。（任葆穎攝）

門外貼上3張由海關貼上的告示，稱「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」。（任葆穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（受訪者郭小姐提供）