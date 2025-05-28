超長病假｜審計署15年前揭食環署疑有前科　病假日數多於整體公僕

公務員超長病假情況備受關注，《香港01》今日（28日）報道有食環署前線人員被人推倒擦傷肩膀，惟請病假多達448日，被質疑濫放病假。



翻查資料，食環署並非首次有員工被批評濫放病假。2010年，審計署公布衡工量值報告，提到食環署曾有一年共有九萬日員工病假申請，2005至2009年間，每人平均每年申領近九日病假，較整體公務員高多約六至七成。



食環署有前線人員被人推倒擦傷肩膀，請病假高達448日，被質疑濫用放病假。（政府新聞網圖片）

審計署：食環署未有按指引行事致員工請病假數字不斷攀升

審計署2010年公布衡工量值報告，署方調查發現，食環署未有按指引行事，導致2005至2009年的五年間，員工請病假數字不斷攀升，由2005年每名員工平均申領8.11日病假，增至2009年的9.22日，期間整體公務員申領病假日數介乎4.91至5.52日，即多六至七成。值得一提的是，2007年起，該署時任署長為現時的政務司副司長卓永興。

2009年食環署員工每人平均領病假逾10日

審計署又根據食環署電子假期系統紀錄，就2009年食環署轄下十九個分區辦事處共6,400前線員工的病假作分析，發現當年員工共領取65,000日病假，即每人平均領病假逾10日，多整體公務員近一倍。例假方面，2009年有逾2,000宗例假申請是在假期開始後才提交，近180宗在假期開始後十日或以上提交。

審計署2010年曾公布衡工量值報告，提到食環署員工是政府中請病假總日數最多的部門。

揭至少12宗持久病假個案未有按規定要求醫管局委派醫事委員會研究

審計署在報告中批評食環署，未能識別經常放取病假或離開工作崗位個案，2009至2010年間，未有向至少10宗病假高於水平的個案採取行動。另有至少12宗持久病假個案，食環署未有按規定要求醫管局委派醫事委員會研究。

食環署當時解釋，部門職系大部分涉及體力勞動工作，加上有近六成員工年屆50歲，病假因此偏高。審計署在報告中，促請食環署要採取措施防止員工濫用病假，但食環署當時指，過去三年無員工被揭發濫用或虛報病假而被罰的個案。

另外，根據公務員事務局資料，由2007年至2011年間，放取超過30日病假人數最多的部門為警務處，第二正正是食環署。