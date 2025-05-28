一名前線公務員擦傷肩膀放448日病假合理嗎？　局長咁答……

近年公務員濫放病假情況備受關注，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（28日）在立法會質詢政府，提到有一名前線公務員被人推倒擦傷肩膀，惟請病假高達448日，多年後還向涉事市民索賠數十萬元，關注機制的合理性。



公務員事務局局長楊何蓓茵說，若傷勢「不是很輕微」，公務員一般由政府或醫管局醫生診治，並簽發病假紙，工傷個案亦會交由僱員補償評估委員會評估。



5月28日，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，就公務員病假管理質詢政府。（直播截圖）

一名公務員肩膀擦傷請病假448日 更索取賠償

霍啟剛早前接獲一宗個案，幾年前有一名前線公職人員執勤時被市民推倒，檢查發現肩膀擦傷但無骨折，即日出院。不過，該公務員請了110日病假，其後一度恢復工作一年半，再宣稱因工傷事件致精神受損，再請338日病假，合共請病假448日。

他續指，該公務員在事發幾年後透過律政司，要求涉事市民繳付數十萬元的病假薪酬，以及僱員賠償。霍啟剛指該公務員索賠的合理性存疑，詢問當局有無更清晰的機制，保障類似個案中市民的權益。

5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵出席立法會會議。（直播截圖）

楊何蓓茵指此案已進入法律程序，不適宜進一步討論，但若公僕的工傷傷勢不是很輕微，多數會在政府診所或醫管局接受治療，因此病假證明書是由政府或醫管局醫生簽發，這類工傷個案，亦會交由僱員補償評估委員會去評估，該公僕喪失賺取收入能力的程度，以及該員工因為工傷所需的缺勤時間。她強調，政府工傷個案有相應的處理程序。

5月28日，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，就公務員病假管理質詢政府。（直播截圖）

去年公務員8萬日放工傷病假 非工傷假110萬日

霍啟剛關注過去三年公務員放病假的人數及總日數。楊何蓓茵稱，2022年公務員放取工傷病假的總日數是10萬日，2023年和2024年每年約8萬日。

至於非工傷病假，2022年約90萬日，她強調因時值新冠疫情期間，確診且獲發隔離令的公僕，可獲批特許缺勤，而無需放取病假。隨後兩年政府撤銷隔離令安排，2023年非工傷假總日數約120萬日，2024年為110萬日。

至於公僕放病假的總日數，楊何蓓茵指，2024年17.3萬公務員中，有約三成人全年無放任何病假，四成人放半日至5日病假，一成人放5日半至10日病假，超過10日的只有15%公僕。

工聯會梁子穎（廖雁雄攝）

梁子穎關注「打工皇帝」加重同事工作量

工聯會梁子穎關注公務員因傷申請「輕工紙」，但存在有人申領時間過長，存在濫用，成為「打工皇帝」加重同事工作量，要求政府檢討。

5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵出席立法會會議。（直播截圖）

楊何蓓茵回應稱，「輕工紙」允許因傷不適合做原本工作的公僕，去做其他工作，強調醫事委員會評估公僕能否從事原本工作，若「完全無機會做得翻」，可要求轉至其他職系或退休。