煙民涉推食環署女職員致擦傷肩　4年後遭索賠44萬涉448日病假損失

六旬煙民於6年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭及與食環署女職員推撞，對方報稱擦傷肩膊及被原子筆刮傷手，終被控普通襲擊判罰款及緩刑。惟遇襲女職員因傷請病假，竟長達近一年零3個月，而食環署於事隔4年後，更向該煙民索賠多達約44萬元。該煙民對相關賠償要求，造成打擊及感到困擾，曾由女兒代向食環署反映，但未能解決，現時再面臨訴訟。



據了解，該煙民的女兒認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天；另食環署批出病假時，有否調查當中可能涉及濫用病假情況。現時有關個案由立法會議員霍啟剛協助跟進。《香港01》曾就事件向食環署及霍啟剛查詢，霍啟剛表示事件已進入法律程序，暫不便評論。至於食環署方面則正候回覆。



食物環境衞生署。（資料圖片）

涉事的67歲退休男子早於2019年1月時，因在元朗壽富街一間餅店外亂拋煙頭，被食環署人員控告，又因拒絕合作交出身份證，被帶往元朗警署。（Google map圖片）

據了解，涉事的煙民現年67歲、已退休，他早於2019年1月時，因在元朗壽富街一間餅店外亂拋煙頭，被食環署人員控告，又因拒絕合作交出身份證，被帶往元朗警署。在警署內，一名現年38歲的食環署女助理小販管理主任報稱被男子以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕，沒有流血。女方表示要控告男子普通襲擊。

涉事的退休男子被帶到元朗警署後，現年38歲的食環署女助理小販管理主任報稱被該男子以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕，沒有流血。女方表示要控告男子普通襲擊。(資料圖片/王譯陽攝)

同年3月及8月，法庭處理該男子涉普通襲擊一案，當時法庭主任展示了一張相片，顯示涉案女職員手部受傷，並勸說男子認罪罰錢了事。最終涉案男子被判罰3,500元及監禁14日，緩刑12個月。但當時沒有人向男子提到將來可能會被原告民事追討賠償。

直到2023年8月，該名退休男子突然收到食環署寄來信件，指要向他追討員工缺勤損失的賠償，共443,824.51元，涉及448天全薪病假，和25萬補償賠償。同年10月，該男子再收到食環署來信追討賠償，並警告如逾期繳費，會將案件轉交律政司處理。

至翌年6月，律政署出信向該男子追討賠償，有關於食環署員工請了448日全薪病假，並警告男子如逾期繳費，會立即有法律行動，並會同時追討利息及訟費。

據悉，該退休男子面對突如其來的巨額索賠，大受打擊，亦不知所措，於是將事件告知女兒。其女兒知悉後，認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天。據了解，涉事食環署女助理小販管理主任當時報稱受傷，前臂上有一條紅色傷痕、聲稱胸痛、手臂痛，經驗傷後證實沒有流血，亦沒有明顯骨折，卻在事發後，斷斷續續請病假長達近一年零3個月。

涉案男子的女兒質疑食環署批出病假時，有否了解當中可能涉及濫用病假情況，兩父女曾多次向相關部門反映，惟未能解決問題。同年12月，男子便收到區域法院傳訊令，其後向法律援助署申請法律援助。

今年3月，該男子收到法律援助署書面回覆通知，指其法律援助申請已被拒絕，因為他已在相關刑事訴訟中被定罪。有關情況令兩父女更感無助。

據了解，立法會議員霍啟剛正跟進相關個案，《香港01》曾就事件向霍啟剛查詢，他表示事件已進入法律程序，暫不便評論。