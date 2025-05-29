保安局向立會提交規例　註冊消防工程師計劃預定11.1實施

保安局周三（28日）向立法會提交《消防（註冊消防工程師）規例》，以推行註冊消防工程師計劃。保安局發言人表示，此計劃將為市場提供多一項選擇，利用市場上專業工程師和合資格人士，提供消防安全風險評估和發出證明書的服務，利民便商。



圖為消防處人員檢查舊式商住樓宇防煙門。（消防處Facebook圖片）

有意經營持牌處所者 現僅靠消防處評估消防安全風險

現時有意經營不同類別持牌處所的人士，如須就相關處所進行消防風險評估，以及證明相關處所符合有關的消防安全規定，只可依靠消防處的服務。而此計劃將為市場提供多一項選擇，以完成消防安全風險評估和審批程序。 消防處亦會繼續提供消防風險評估及發出證明書服務，以供公眾人士選擇。

圖為消防處2024年2月聯同民政事務總署轄下牌照事務處，聯合巡查港島及九龍區大廈及餐飲處所。（消防處Facebook圖片）

服務收費由市場決定 規例涵蓋註冊處分等細則

發言人表示，政府引入註冊消防工程師計劃，其中一個重要考慮，是不能影響消防和公眾安全。政府制定《消防（註冊消防工程師）規例》，旨在訂明規管制度，條文將涵蓋計劃的實施細則，包括註冊機制和職責；紀律處分及上訴機制；以及就註冊消防工程師計劃發出實務守則。立法會相關的法案委員會，對上述規管制度的原則表示支持。

保安局局長將藉憲報公告，指定2025年11月1日為生效日期，使註冊消防工程師計劃得以在該日實施。而註冊消防工程師所提供的服務的費用，會由市場的供求力量決定。

圖為消防處2024年8月聯同勞工處聯合巡查持牌木料倉。（消防處Facebook圖片）

消防處倡分階段實施 先由食物業持牌處所開始

實施該計劃需要立法，立法會制定了《2017年消防（修訂）條例》，讓政府可為註冊消防工程師計劃訂立新規例。 保安局周三提交的《消防（註冊消防工程師）規例》，須經立法會按「先審議、後訂立」程序審批。政府稍後亦會依「先訂立、後審議」程序，向立法會提交其他3項相關附屬法例。

在實施方面，註冊消防工程師計劃將適用於持牌處所。消防處建議分階段實施，先由《食物業規例》規管的食物業持牌處所開始推行。在首階段實施一段時間後，消防處會進行檢討以評估成效，並視乎評估結果，考慮把計劃擴展至其他持牌處所。