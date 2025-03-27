粵港澳大灣區應急救援演練　模擬香港發生特大颱風及暴雨

粵港澳大灣區應急救援演練「聯城-2025」周三（26日）在將軍澳百勝角消防救護學院和鯉魚門三家村舉行。



香港消防處處長楊恩健說，在甚麼情況需要啟動機制，去調動相關資源，其實很視乎港方或其他兩方，包括廣東省消防總隊或澳門方面，他們在應急救援方面，「在處理緊急事故方面，資源上是否足夠，在短時間應付得到。 」



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第三日演練周三上午在將軍澳百勝角消防救護學院舉行。模擬香港發生特大颱風及暴雨，有地下停車場水浸。廣東省方面派出每小時可抽走520立方米積水的排澇機器人來港，協助抽走積水後拯救被困人士。

香港方面則出動消防處潛水裝備供應車上的救援工具，包括水下遙控機械人等，當中水下遙控機械人的工作深度可達200米，最高速度達3海里，還配備了高效能水下聲納系統，在能見度低的情況下功效顯著。

演練設有坍塌搜救事故演練，模擬建築物倒塌，多人被困；此又另有高空拯救演練。

下午的演練在打風時常水浸的鯉魚門三家村舉行。模擬低窪地區水浸有村民被困，消防人員迅速搭建「充氣救生浮橋」，將居民送上救援快艇。與此同時，無人機準備空投助浮物，協助墮海災民。

保安局局長鄧炳強等三地官員，期間在船上視察演練過程。