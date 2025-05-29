秀茂坪邨連續3年成最多人領綜援公屋　去年2530受助人佔全邨7.5%

港府近年削減財政開支，各項援助計劃及公共福利金備受社會關注。根據政府資料，截至去年12月，有近26.4萬人申領綜援，而昨日（28日）立法會文件披露秀茂坪邨為連續3年成最多綜援受助人居住的公共屋邨，去年共有2,530人為綜援受助人。



政府文件中亦披露，南區利東邨連續3年「蟬聯」最多人受惠於高齡津貼的屋邨，去年有1,056人領取高齡津貼。



秀茂坪邨去年有2,530名綜援受助人，已是第三年為最多綜援受助人的屋邨。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡昨日以書面回覆立法會議員顏汶羽提問指，去年最多綜援受助人的3個屋邨，分別是觀塘秀茂坪邨、葵青葵涌邨及深水埗石硤尾邨，當中秀茂坪邨已連續3年「蟬聯」首位。

2024年12月底，綜援受助人數最多的首20個公共屋邨及該等屋邨所在地區。（政府文件截圖）

2024年12月底，長者生活津貼受惠人數最多的首 20個公共屋邨及該等屋邨所在地區。（政府文件截圖）

秀茂坪邨6300人領長生津 同樣連續3年居首位

文件披露，秀茂坪邨去年有2,530名綜援受助人。根據房屋委員會公共租住房屋人口及住戶報告數據，截至今年3月，秀茂坪邨有3.34萬居住人口，即約有7.5%人領取綜援。除綜援外，秀茂坪邨亦連續3年成最多人申領長者生活津貼的屋邨，去年共6,316名受惠長者。

利東邨連續3年最多人拎高齡津貼。（資料圖片/羅君豪攝）

利東邨連續3年最多人拎高齡津貼

文件亦披露高齡津貼受惠人數最多的屋邨，當中首三個屋邨依次分別為南區利東邨、葵青長安邨、南區華富邨。其中南區利東邨去年有1,056人領取高齡津貼，於過去3年皆為最多人受惠於高齡津貼的屋邨。