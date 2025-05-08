八旬翁化白骨｜1月起被停綜援　社協料無續期　前線欠敏感度識別

房屋署人員昨到葵涌石籬一邨石安樓向一名姓丘的83歲獨居長者追租，破門入屋才發現他不知何時倒斃座廁，肉身已腐化餘一副白骨。據悉老翁自1月起被停綜援，社署無再代交租金，才有房屋署職員上門追租。



關注隱蔽長者的社區組織協會幹事阮淑茵表示，事主有可能無主動處理綜援的續期安排，因而被取消；負責審批的社署前線人員並非社工，他們未必具敏感度識別隱蔽長者。她倡議從制度上改變，加強對前線人員的培訓，「挖掘」隱蔽長者出來。



石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

料死者綜援無續期 社署職員或「福利停咗就由佢停」

據悉老翁自1月起被停止綜援，社區組織協會幹事阮淑茵說，綜援平均每年續期一次，估計事主有可能無主動處理續領安排。她表示，社署內部按理有系統自動提醒職員，協助申請者更新，不過根據其經驗，社署職員通常未必會及時處理，有時「福利停咗就由佢停」。

她表示，理解負責審批綜援的前線人員並非社工，未必會具敏感度識別隱蔽或缺乏支援的長者。她倡議從制度上改變，加強對前線人員的培訓，又認為可透過社署的活動或會員制度發挖隱蔽長者。

社區組織協會幹事阮淑茵說表示，事主有機會無主動處理綜援的續期安排，而負責審批的前線人員並非社工，他們未必會具敏感度識別隱蔽長者。（資料圖片）

翻查資料，在處理綜援申請或續期過程中，社署職員會安排約見申請人和進行家訪，核實申請人及其家庭成員所提供的資料。社署職員亦會了解他們的其他福利需要，例如房屋和輔導服務等，如有需要會把個案轉介社工跟進。

葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，警方調查後，涉事單位鐵閘由鐵鏈鎖住。（林振華攝）

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

房署：死者從無提供其他聯絡人方法 職員每次拍門無聞到異味

房屋署昨表示，死者自今年2月起沒有交租，職員曾多次透過各種途徑，包括電話聯絡、不同時段家訪、發出通知書和聯絡社會福利署等，嘗試聯絡戶主，但未能成功。

署方表示，職員每次家訪拍門時沒有發現異常情況，亦沒有聞到異味。此外，由於戶主從未有提供其他聯絡人的方法，房署職員亦無法聯絡戶主親友。