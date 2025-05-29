端午節｜入境處料320萬人次出入境　周六陸路北上高峰約57萬人次

【港鐵／端午節假期／內地旅客／羅湖口岸／落馬洲支線/福田口岸／皇崗口岸/深圳灣口岸】今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁在這個「端午節小黃金周」訪港。入境處預計共有320萬人次，經各海陸空管制站進出香港，當中約273萬人次經各陸路邊境管制站。



入境處呼籲旅客避免選擇在繁忙時段過關，估計陸路出境較為繁忙的日子為周六（5月31日），出境人次約57萬；入境高峰期為周日（6月1日），入境人次約54萬。



入境處預計內地端午節期間（5月31日至6月2日），共有320萬人次進出香港。（資料圖片）

端午節為內地的小黃金周（5月31日至6月2日），由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日公布，入境處預計有約320萬人次，包括港人及旅客，經各海陸空管制站進出香港。

料273萬人次經陸路出入境 6.1陸路入境高峰約54萬人次

入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計當日有約273萬人次，經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為5月31日，出境人次約57萬，入境高峰期為6月1日，入境人次約54萬。

入境處估計，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23萬、20萬及14萬人次出入境。

入境處預計內地端午節期間（5月31日至6月2日），共有320萬人次進出香港。（資料圖片）

入境處減少前線人員休假彈性調配人手

為疏導假期旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

此外，入境處連同警務處、海關及港鐵，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作出相應部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手。（資料圖片／黃浩謙攝）

入境處呼籲旅客避免選擇在繁忙時段過關

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

此外，市民及旅客可透過入境處流動應用程式，隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。旅客並可瀏覽運輸署網頁，了解往來各管制站的公共運輸服務資訊。

市民及旅客可透過入境處流動應用程式，隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。（政府新聞處文件截圖）