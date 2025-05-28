端午節｜港鐵︰已提升手機網絡數據容量　將提醒旅客提前開乘車碼

【港鐵／MTR／端午節假期／東鐵線／內地旅客／羅湖站／落馬洲站】今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁在這個「端午節小黃金周」，港鐵今日（28日）公布，將會在5月31日至6月2日加強跨境列車服務，同時在5月30日至6月3日期間，高鐵部份短途班次將改以16卡編組的列車行駛，以增加載客量。



港鐵已聯絡電訊網絡供應商，提升羅湖及落馬洲站的手機流動網絡數據容量，同時增加Wi-Fi容量作為輔助用途，以照顧需要上網的旅客。港鐵亦會加強宣傳，提醒旅客提前打開車票二維碼，以加快過閘。



每逢內地節假日，港鐵落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

內地端午節假期5月30日至6月3日期間，高鐵部份短途班次將改以16卡編組的列車行駛，以增加載客量。（資料圖片／廖雁雄攝）

端午節｜東鐵線加強列車服務 高鐵部份短途班次改以16卡列車行駛

港鐵公布，東鐵線將於5月31日及6月1日，加強早上及晚間部份時段的列車服務，由於6月2日仍是內地節日假期，東鐵線會加強不同時段的列車班次，以疏導旅客。

高速鐵路（香港段）因應旅客出遊的需求，經過與內地鐵路部門協調後，5月30日至6月3日期間，部份短途班次將改以16卡編組的列車行駛，以增加載客量。

端午節｜羅湖及落馬洲站加派人手協助乘客 額外增車站標示

港鐵表示，各車站有既定的客流管理措施，因應端午節假期的人流高峰，港鐵已提前作出部署，將在羅湖及落馬洲站加派人手協助乘客，並會額外增加車站標示，向乘客發放資訊、安排分流等，以便利採用不同支付工具的乘客。

港鐵又指，有需要時將開啟「關愛通道」，便利有特別需要的乘客，包括長者、帶同嬰孩家庭及行動不便人士等，讓市民能暢順通關。

2025年5月2日，落馬洲站人頭湧湧，全是黑壓壓的人頭，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

端午節｜已提升過境車站手機流動網絡數據容量

早前內地五一黃金周第二日（5月2日），由於落馬洲站過境旅客人數過多，以致網絡大塞車，大批旅客滯留站外等待二維碼入閘。當晚港鐵更間歇性安排不拍卡出閘，以疏導站內人流。

港鐵表示，由於人流高峰或增加網絡數據容量的需求，已聯絡電訊網絡供應商，提升過境車站的手機流動網絡數據容量，同時增加Wi-Fi容量作為輔助用途，以照顧沒有手機流動網絡數據，但需要上網服務的旅客。

2025年5月2日，本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

端午節｜加強提醒旅客提前打開車票二維碼

港鐵提醒，現時乘車服務已全面電子化，乘客可選用八達通、車票二維碼及感應式銀行卡等方式付款入閘。港鐵會加強宣傳，提醒旅客提前打開車票二維碼，減少過閘時間。

八達通公司亦會繼續加強宣傳及推廣旅客手機八達通，讓旅客考慮採用毋須使用網絡的支付方式。八達通亦會與相關部門保持緊密溝通，確保暢順應對人流高峰。