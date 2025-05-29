六合彩端午金多寶｜今晚一注獨中贏半億　即睇最旺號碼及購票攻略

【六合彩／金多寶／端午金多寶／賽馬會／馬會／端午節】六合彩端午金多寶今晚（29日）攪珠，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。截至今午3時正，投注額已達1.08億元，逼近去年的總投注額的1.41億元，市民須注意今晚9時15分將停止售票。



下文將提供十大幸運投注站，以及13屆六合彩端午金多寶的熱門號碼，當中又以「30」及「10」號成為最易中獎號碼。此外，今年賽馬會共舉辦3次金多寶，當中有2人是通過複式獎券中頭獎。其中在今年2月2日攪珠的新春金多寶中，更一注獨中，獲得史上最高的獎金1.93億元。



六合彩端午金多寶攪珠今晚（5月29日）舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

六合彩端午金多寶今晚（5月29日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

六合彩端午金多寶2025｜截至下午3時 投注額達1.08億元

端午節將至，六合彩端午金多寶攪珠今晚（29日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。端午金多寶彩票將於今晚9時15分停止售票。

截至今午3時正，六合彩網頁顯示投注額已達1.08億元，而去年端午金多寶的總投注額為1.41億元，即尚欠約3,300萬元，便超越去年的記錄。

截至今午（5月29日）3時，六合彩端午金多寶投注額達1.08億元。（廖雁雄攝）

端午金多寶的歷年攪珠數據。（馬會網頁截圖）

六合彩端午金多寶2025｜歷年數據揭8、27及33最旺

香港賽馬會日前發布端午金多寶的歷年數據，根據共舉辦的13次攪珠中，攪出次數最多的幸運號碼為「30」號，被攪出過5次，成為最容易中獎的號碼。其次則是「10」號，也攪出過4次。

在2025年已舉辦的3個金多寶中， 有2位幸運兒以複式獎券中頭獎。（馬會網頁截圖）

六合彩端午金多寶2025｜今年3個金多寶有2人買複式獎券中頭獎

根據今年已舉辦的3個金多寶，合共3位幸運兒中，有2人是通過複式獎券中頭獎。例如在今年2月2日攪珠的新春金多寶中，便有幸運兒購買10個號碼複式運財獎券，最終一注獨中，獲得史上最高的獎金1.93億元。

截至今午（5月29日）3時，六合彩端午金多寶投注額達1.08億元。（廖雁雄攝）

今日（5月29日）下午，有不少市民排隊購買六合彩端午金多寶彩票。（廖雁雄攝）

六合彩端午金多寶2025｜去年端午金多寶無幸運兒 10注中二獎

此外，2024年6月9日舉行的六合彩端午金多寶，總投注額達1.41億元，最終攪出的號碼為6、9、12、17、19、42，特別號碼為13。雖然頭獎無人中，但二獎有10注中，每注派46.4萬元。

六合彩端午金多寶今晚（5月29日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

六合彩端午金多寶2025｜十大幸運投注站一覽