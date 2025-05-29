沙田中心違法拆燕巢│恒益物管原址裝人工巢　2雛燕再現未飛入巢

【違法拆燕子巢】沙田中心連接好運中心之間的天橋，原有一個燕子巢，恒益物業管理公司早前違法將其拆毀，雛鳥從此失蹤。該物管公司稱徵詢生態專家及漁護署意見後，昨日（5月28日）在原處安裝人工鳥巢「補鑊」。據《香港動物報》報道，昨晚9時許有街坊見到，燕子爸媽及兩隻雛鳥重現附近位置，但沒有飛入人工鳥巢，暫時仍處於「流離失所」的狀態，而另外兩隻雛鳥仍不知去向。



沙田中心管理處派員在5月22日派員拆除連接好運中心天橋上的燕巢，「燕窩」被棄地上。（《香港動物報》提供圖片）

5月28日晚上9時許，有街見到燕子爸媽及兩隻雛鳥現現在現場，但沒有飛入人工鳥巢。（《香港動物報》影片截圖）

5月28日晚上9時許，有街見到燕子爸媽及兩隻雛鳥現現在現場，但沒有飛入人工鳥巢。（《香港動物報》影片截圖）

管理公司拆除燕子巢

沙田中心連接好運中心的天橋築有燕子巢，根據《香港動物報》引述街坊指，該鳥巢已經存在多年，燕子父母每年都會回巢生蛋，但管理處在5月22日派員拆除鳥巢，以致雛鳥失蹤，燕子父母連日飛返徘徊，狀況令人心痛。

恒益物業管理公司昨日（5月28日）指已在原址安裝人工鳥巢，但燕子未入飛入巢中。（網上圖片）

恒益：已在原址安裝人工鳥巢

恒益物業管理公司昨日指，在徵詢生態專家及漁護署後，已在原址安裝人工鳥巢，管理處會繼續觀察情況。。

兩隻燕子雛鳥重現

《香港動物報》引述香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚指，暫未知該人工鳥巢是否在漁護署監察下增加，擔心弄巧反拙，嚇走原會飛返的燕子。幸至5月28日晚上9時許終傳來喜訊，有街坊見到燕子爸媽及兩隻雛鳥重現附近位置，但未有飛入人工鳥巢，暫未知會否重新築巢。

5月28日晚上9時許，有街見到燕子爸媽及兩隻雛鳥現現在現場，但沒有飛入人工鳥巢。（《香港動物報》影片截圖）

5月28日晚上9時許，有街見到燕子爸媽及兩隻雛鳥現現在現場，但沒有飛入人工鳥巢。（《香港動物報》影片截圖）

恒益早前表示，已向員工發出內部工作守則，重申相關事件的處理程序，確保同類事件不再發生。恒益又稱注重保護動物權益，將徵詢漁農自然護理署的意見，對員工加強培訓。