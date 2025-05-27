沙田中心違法拆燕巢　恒益物業管理致歉︰已斥責相關員工及作處分

沙田中心連接好運中心的天橋多年來築有燕子巢，惟管理處近日被揭違法拆毀燕子巢，雛鳥不知所終，燕子父母連日飛返徘徊找不到親兒。



涉事的恒益物業管理有限公司今日（27日）就事件致歉，強調今次屬於單一個別事件，已斥責涉事員工及作出內部處分。恒益又指，已向員工發出內部工作守則，以確保同類事件不再發生，並正徵詢生態專家及漁農自然護理署意見，積極協助受影響燕子重建家園。



沙田中心連接好運中心的天橋多年來築有燕子巢，今年亦然，燕巢內更有雛鳥。（《香港動物報》提供圖片）

沙田中心連接好運中心的天橋多年來築有燕子巢，管理處已在5月22日派員拆除，燕子夫婦失去家園及子女。（《香港動物報》提供圖片）

租戶投訴衛生問題 管理處即拆鳥巢 雛鳥不知所終生死未卜

沙田中心連接好運中心的天橋築有燕子巢，根據本港關注動物媒體《香港動物報》引述街坊指，該鳥巢已經存在多年，燕子父母每年都會回巢生蛋，但據知有租戶投訴衛生問題，管理處在5月22日派員拆除鳥巢，以致雛鳥不知所終，燕子父母連日飛返徘徊。

據報道，沙田中心的管理公司在5月22日早上拆掉鳥巢，事後更向查詢居民聲稱那是廢巢。但有當日目擊清拆行動的居民表示，當日工人在拆除燕巢時，有兩隻燕子不停在他頭上附近位置徘徊，所以肯定那工人知道那燕巢有燕子居住；報道引述另一讀者提供相片，證實在5月22日早上8時還拍攝到有雛鳥在巢中，顯然不是廢巢，雛鳥至今生死未卜。

沙田中心。（資料圖片）

恒益物業管理：已斥責相關員工及內部處分

恒益物業管理有限公司今日（27日）回應指，已嚴正調查及迅速處理，並就事件深表歉意，強調今次屬於單一個別事件，已斥責涉事員工及作出內部處分。

沙田中心管理處派員在5月22日派員拆除連接好運中心天橋上的燕巢，「燕窩」被棄地上。（《香港動物報》提供圖片）

恒益稱正徵詢專家意見 積極協助受影響燕子重建家園

恒益表示，已向員工發出內部工作守則，重申相關事件的處理程序，確保同類事件不再發生。恒益又稱注重保護動物權益，將徵詢漁農自然護理署的意見，對員工加強培訓。

恒益又指，現階段正積極協助受影響燕子重建家園，正徵詢生態專家及漁農自然護理署意見，以盡快商討重置鳥巢的方案。

法例規定不得損害野生動物的巢或蛋

漁護署日前回覆表示，該拆巢行動並沒有申請漁護署的特別許可證，漁護署已就有關個案展開調查，並會採取適當跟進行動。

根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。另根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的行為令動物受到不必要痛苦，即屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。