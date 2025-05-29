曼聯訪港｜數十球迷酒店外迎候　有稱一生撐曼聯　不只做勝利球迷

相隔12年再度訪港的英超球會曼聯今午（29日）抵港。球隊大約下午3時抵達香港機場，惟未有步出機場大堂，直接前往下塌的W酒店。酒店門外一早有數十位球迷守候，有球迷稱一生支持曼聯，不會只做「勝利球迷」。



曼聯球隊訪港，數十位曼聯球迷下午一早在他們下榻酒店已在場等候。（鄭子峰攝）

剛以英超史上最低排名完季的曼聯陷入財困，球會為增加收入，英超球季一完便立即安排亞洲之行。首場友誼賽對東南亞明星隊，昨晚在馬來西亞吉隆坡舉行，儘管隨隊正選球員精銳盡出，但「紅魔鬼」仍以0:1敗陣。

球隊今午轉抵香港，不少球迷於機場迎接，隨後球隊成員乘搭隊巴。下午近4時，隊巴抵達酒店，隨即引來不少球迷歡呼，又舉起曼聯球衣索取球員的簽名。不過大部分球員未有太大表情及反應，隨即步入酒店。

曼聯球隊乘搭的隊巴大約下午4時抵達W酒店。（鄭子峰攝）

有球迷今日中午12時便到場，他表示到場是希望拿到球員加拿祖的簽名，因為對方有機會今個夏天離隊。他曾到過曼聯主場奥脱福球場觀看賽事，但指未曾如此近距離見到球員，因此心情仍然緊張。

曼聯球隊訪港，數十位曼聯球迷下午一早在他們下榻酒店已在場等候。（鄭子峰攝）

被問到為何今季球員表現不佳仍到場支持，他則拋出球迷之間的名言「贏陪你君臨天下，輸陪你東山再起」，又稱自己自一出生已支持曼聯，不會只做「勝利球迷」。

劉姓球迷稱，稱自己自一出生已支持曼聯，不會只做「勝利球迷」。（林遠航攝）

該位球迷又認為，多邀請外隊來港作賽有助香港旅遊及經濟，「大家都會買多件波衫啦。」

曼聯高層包括財務總監等亦有到港。（鄭子峰攝）

曼聯高層包括財務總監等亦有到港。（鄭子峰攝）

曼聯乘搭的隊巴大約下午四時抵達W酒店。（鄭子峰攝）

曼聯將於今日傍晚6時在香港大球場進行閉門訓練，明日下午會有隊員在旺角及尖沙咀分別出席球迷活動，晚上8時則會在大球場友賽港隊。