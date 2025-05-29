曼聯對香港仍有門票發售　阿莫林談兒時經歷　告訴曼迷為何要入場

英超褪色班霸曼聯對香港隊的表演賽會在周五（30日）晚上8時於香港大球場舉行，英國《BBC》及本地傳媒《南華早報》報道，該場比賽尚有大約1萬張門票待售。在周三（28日）晚於吉隆坡的記者會上，有記者提起周五表演賽的售票情況，並問曼聯領隊阿莫林為何球迷要買花錢昂貴的門票入場。

阿莫林以自身經驗分享，他小時候是賓菲加的支持者，那時愛隊成績低迷，但他沒有停過買門票入場。他說：「那些人（曼聯球迷）不論球隊境況如何，都會相信曼聯。我們的工作就是改善球隊，提升下季的表現及成績。」



曼聯周三晚在馬來西亞不敵東南亞明星隊0：1。（路透社）

曼聯周三晚在馬來西亞的吉隆坡友賽東南亞明星隊，以0：1陣敗。如果他們是來亞洲表演入球荒的話，那是一場幾成功的表演，並且可謂貫徹過去一季的發揮，將踢英超的表現複製到表演賽上。逾7萬人入場觀賽，賽後有不少人送上噓聲。

曼聯令人失望的表現，由歐洲延續到亞洲。（路透社）

在賽後記者會上，記者也不跟阿莫林客氣，有人問他會否為球迷的反應而感到內疚，更有人直接提到周五曼聯對港隊的票房。該位記者提到，這場香港的表演賽尚有大約1萬張門票未售出，並問阿莫林為何球迷要花大錢買票入場看這樣的一隊曼聯。香港大球場最多可容納約4萬名球迷。

曼聯領隊阿莫林。（路透社）

阿莫林認為忠粉應該會對球隊不離不棄，他說：「如果你能夠負擔得起（門票），這是最重要的。其次，你是支持你的愛隊。」他以個人經歷為例子，續說：「我小時候都有支持的球隊，在葡萄牙。不論什麼情況，我都在那裏，而我飽受折磨。賓菲加在90年代成績掙扎，但我從來沒有不買票入場，而且（門票）更是父親送給我生日禮物。」

阿莫林說：「故此，一模一樣的。那些人（曼聯球迷）不論球隊境況如何，都會相信曼聯。我們的工作就是改善球隊，提升下季的表現及成績。」

在記者會片段，仍有這條問題及答案。這是記者會上尾二一條問題。（曼聯YouTube頻道片段截圖）

在記者會片段，仍有這條問題及答案。這是記者會上尾二一條問題。（曼聯YouTube頻道片段截圖）

阿莫林話鋒一轉，認為過分苛責有失公允，他說：「若果我們今場贏了5：0，你們又會說只不過是場無關痛癢的季尾友賽。」但他亦承認球隊「尚未有每戰必勝的飢渴感……而我們需要找回來。」

他又表示擔心傷兵問題，他說：「現在一次受傷，就會影響到下一季的開季。」

在曼聯官網的文字版報道中，卻跳過了這條問題，消失了！圖內為記者會上尾三及最尾一條問題。（曼聯網站截圖）

值得一提的是，曼聯官網似乎有意無視這條問題的對答，在阿莫林賽後記者會的文字版報道中，完全沒有這條問題及答案存在，直接跳過了。

然而，有片有真相，曼聯提供的記者會影片並沒有刪除相關內容，仍聽到記者的提問及阿莫林的回答，而且《BBC》及《南華早報》皆有報道。

曼聯對港足的售票情況。在周四中午，仍然有票。（網上截圖）

在《BBC》及《南華早報》的報道中，皆提到曼聯對港隊的比賽尚有約1萬張門票待售。記者今日登入售票網，發現$1,190或以下價格的門票已售罄，$1,390、$1,990、$2,490的門票則有「少量」的標示，至於最昂貴的$2,990門票則沒有「少量」的標示。記者嘗試購入兩張連位的$1,390門票，在今日中午12時左右仍然有售。