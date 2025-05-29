曼聯訪港｜多名球迷機場迎接　對3主力缺席略感失望　惟不減期待

英超球隊曼聯今日（29日）訪港，明日（30日）將與港隊作賽。今午1時許，十多名球迷到機場穿上曼聯球衣，在接機大堂等候一眾球星。



對於3名正選球星守將哈利馬古尼、達洛治及門將奧拿拿未能訪港，有球迷指略感失望，但仍十分期待於周五觀賞曼聯隊港隊的賽事



曼聯今日訪港，十多名球迷今午於機場等候一眾球星。（梁鵬威攝）

曼聯今日訪港，十多名球迷今午於機場等候一眾球星。（梁鵬威攝）

+ 5

曼聯忠粉稱球隊今季表現糟糕 樂陪經歷高低

英超球隊曼聯今日（29日）訪港，將於明日在大球場對戰港隊。喜歡曼聯二十多年的文先生今午（29日）12時已到機場等候曼聯，形容自己是曼聯「忠實粉絲」。他指，雖然曼聯今季表現「糟糕」，但不會影響對球隊的忠誠度。他說：「做球迷，高高低低總有嘅，咁你就係要陪對方上上落落。」

文先生指曼聯來港是體壇盛事，相信可吸引不少旅客。（梁鵬威攝）

文先生又指，今次曼聯來港作賽無疑是體壇盛事，相信能吸引許多內地及外地球迷來港觀賽，推動經濟，望港府推動更多相關賽事。

曼聯今日訪港，十多名球迷今午於機場等候一眾球星。（梁鵬威攝）

深圳球迷留宿一晚 料消費幾百元

來自深圳的吳先生喜歡曼聯十多年，為了觀看曼聯周五的賽事，今日特意到港，將留宿1晚。除了觀看賽事，他亦會到旺角等地打卡，預計共花費約幾百元。

對於3名球員未能到港，他略感失望，但不減賽事吸引力，他又指，香港體育氛圍較內地濃厚，例如有來自各國的球迷，指未來願意再次到港觀看賽事。

林先生喜歡曼聯十多年，他指雖然球帶今個賽季表現略失水準，但仍會繼續支持。（梁鵬威攝）

林先生喜歡曼聯十多年，他指雖然球帶今個賽季表現略失水準，但仍會繼續支持。（梁鵬威攝）

喜歡曼聯26年的關先生今午12時半已到機場，他指雖然曼聯今個賽季表現略失水準，但他認為球隊早前換新教練，正處於調整期，故不會對球隊失去信心。至於3名球隊主力未能訪港，他指今次陣容仍然相當強勁，故仍相當期待明日的賽事。

關先生認為今次來港的陣容仍然相當強勁。（梁鵬威攝）