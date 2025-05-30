端午節｜盤點全港8個龍舟比賽　西貢及大埔辦嘉年華　附交通攻略

【端午節假期／龍舟比賽／龍舟競賽／尖東／香港仔／赤柱／大澳】本周六（31日）是端午節，本港各區都舉行龍舟競賽，地點包括赤柱、香港仔、屯門及沙田等、當中大埔及西貢更辦陸上嘉年華。至於旅發局主辦的「永明香港國際龍舟邀請賽」在端午節的下一個周末舉行，不過尖東由周六起已舉辦嘉年華預熱，活動包括龍舟美食街及啤酒樂園等。



大澳每年端午節都會舉行「龍舟遊涌」祭祀活動，「接神」及「送神」儀式已傳承逾100年，更在2011年列入國家級非遺代表性項目名錄，對龍舟比賽失去新鮮感的市民及旅客，或可考慮到大澳感受傳統習俗。



下文將提供合共8個端午節龍舟活動的資訊，包括交通攻略等。近日本港天氣轉壞，市民亦要關注天文台最新的天氣預告，留意大會的賽事安排。



旅發局將於5月31日端午節至6月8日期間，以嘉年華形式舉行「永明香港國際龍舟邀請賽」。（旅發局提供相片）

尖東將化身龍舟日夜嘉年華，由5月31日端午節起，星光大道及尖東百周年紀念公園舉辦不同活動，包括啤酒樂異等。（資料圖片)

端午節｜旅發局主辦尖沙咀龍舟賽6.7至6.8舉行 尖東化身嘉年華

今屆「永明香港國際龍舟邀請賽」共有12個國家和地區的隊伍參賽，超過190支隊伍，逾4,500名健兒，將於6月7日及8日期間，參加共19項賽事。

旅發局為了預熱龍舟邀請賽，尖東將化身成龍舟日夜嘉年華，由5月31日端午節起，尖沙咀星光大道及尖東百周年紀念公園舉辦不同活動，包括龍舟美食街、馬戲團表演、啤酒樂園、海洋公園熊貓端午主題打卡點等，更設有期間限定店。

交通︰港鐵尖東站P1或J2出口步行往尖東海濱

赤柱國際龍舟錦標賽將於端午節正日（5月31日）舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

赤柱國際龍舟錦標賽將於端午節正日（5月31日）舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

赤柱國際龍舟錦標賽賽程表。（網上圖片）

赤柱國際龍舟錦標賽地圖。（網上圖片）

端午節｜赤柱國際龍舟錦標賽擁獨有270米賽道

赤柱國際龍舟錦標賽將於5月31日上午8時至下午5時，在赤柱正灘舉行。今年有逾180隊來自香港及海外的隊伍參賽，當日共有51場賽事，其中壓軸的多場決賽，將在下午2時起開始舉行。

此外，由於赤柱的賽道僅得270米，因此賽事節奏更為緊湊。不過市民及旅客須注意港島市區通往赤柱的交通不太方便，建議預留時間坐車，避免塞車錯過精彩的賽事。

交通︰巴士6、 6X、63、65、73、260、973或14號路線，在赤柱巴士總站下車，往赤柱警署方向步行約2分鐘；小巴 40、52號或16號路線，在海風徑下車，步行約1分鐘

「迎全運．2025大埔區龍舟競賽暨嘉年華」在端午節（5月31日）在大埔海濱公園舉辦。（民政事務總署FB圖片）

端午節｜大埔區龍舟賽辦嘉年華 設樂高親子工作坊

今年大埔海濱公園舉辦「迎全運．2025大埔區龍舟競賽暨嘉年華」，時間為5月31日上午8時半至下午4時，今年特別新增300米賽事。市民可乘坐大會安排的穿梭巴士到場，上車點包括運頭塘邨、富善邨及富亨邨。

除了龍舟競賽外，海濱公園旁的方正公園設有多項嘉年華項目，包括樂高®認真玩®親子工作坊、《香港國安法》公布實施5周年展覽、美食街及遊戲攤位等，全部免費參與。

交通︰大會安排3條免費穿梭巴士路線

「沙田龍舟競賽2025」將於端午節正日（5月31日）在沙田城門河舉行。（網上圖片）

端午節｜沙田龍舟競賽保留本港少數「鳳頭鳳尾」

沙田體育會全力響應2025全運會暨殘奧會，繼續在5月31日於沙田城門河，舉辦沙田龍舟競賽。當日賽事時間為上午8時至下午1時，分為300米及500米賽道，市民可在河岸兩邊觀戰，而大涌橋路河畔花園對出河岸為最佳觀賞位置。

翻查資料，沙田龍舟競賽自1984年起，每年端午節在城門河舉行賽事，更具備多個特色。例如城門河是唯一可在兩岸觀戰的龍舟賽道、其鳳艇比賽保留本港龍舟罕有的「鳳頭鳳尾」。

交通︰在港鐵沙田站經新城市廣場歩行約10分鐘至沙田城門河

「慶祝香港回歸28周年—2025香港仔龍舟競渡大賽」將於端午節正日（5月31日）在香港仔海濱公園舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港仔舉行龍舟競渡大賽歷史悠久。（資料圖片／廖雁雄攝）

「慶祝香港回歸28周年—2025香港仔龍舟競渡大賽」將於端午節正日（5月31日）在香港仔海濱公園舉行。（網上圖片）

端午節｜香港仔龍舟賽歷史最悠久 體驗逾百年漁村風情

「慶祝香港回歸28周年—2025香港仔龍舟競渡大賽」將於5月31日上午9時半至下午3時半舉行，今年預計有46支大龍和中龍隊伍參賽，包括漁民大龍組、中龍公開組、工商組、中學邀請賽等組別。市民可在香港仔海濱公園觀賞比賽。

香港仔龍舟競渡大賽有傳是本港歷史最悠久的龍舟比賽，至今有逾100年，比賽由區內組織以義務形式自發籌備，主要為漁民社群。比賽至今仍保留漁村傳統，當日香港仔避風塘多艘載滿觀眾的漁船，將一字排開停泊在賽道旁，為健兒吶喊助威。

交通︰港島區可乘坐巴士37B、38、70、72、77等路線在香港仔下車；過海巴士則有970X及170；或港鐵黃竹坑站步行約15分鐘到香港仔海濱

「迎全運—西貢區龍舟競渡嘉年華2025」將於端午節正日（5月31日）在西貢碼頭海傍舉行。（網上圖片）

端午節｜西貢龍舟賽舉辦陸上嘉年華 可順道品嚐海鮮

「迎全運—西貢區龍舟競渡嘉年華2025」將於5月31日上午8時至下午2時半，在西貢碼頭海傍舉行共30場賽事，包括特能共融中龍邀請賽、國家安全盃挑戰賽等。最佳觀賞包括西貢海濱長廊、碼頭海旁至海濱公園。

當日西貢海濱公園更在上午10時至下午1時，舉辦陸上嘉年華，提供各種美食、遊戲攤位及表演節目等。市民不妨在欣賞比賽後，到鄰近的西貢食肆品嚐海鮮。

交通︰港鐵鑽石山站乘坐巴士92號前往西貢；或在港鐵坑口站B1出口乘坐101M小巴

「2025金禧屯門龍舟競渡」將於端午節正日（5月31日）在屯門第44區青山灣避風塘舉行。（網上圖片）

端午節｜屯門龍舟賽免費入場券已派光 海傍仍可觀賞賽事

「2025金禧屯門龍舟競渡」將於5月31日上午9時至下午1時，在屯門第44區青山灣避風塘舉行，目前免費入場券已派光。若市民沒有門票，可在屯門魚類批發市場、屯門海傍或屯門第44區聯用綜合大樓一帶觀賞賽事。

交通︰從港鐵屯門站步行15分鐘；或乘搭輕鐵到兆禧站，再步行至魚類批發市場一帶

大澳國家級非遺「龍舟遊涌」每年在農曆五月初四及初五舉行。（政府添馬台圖片）

端午節｜大澳「龍舟遊涌」橫跨兩日 列國家級非遺

每年端午節大澳都會舉行名為「龍舟遊涌」的宗教祭祀活動，由大澳3個傳統漁業行會，即扒艇行、鮮魚行和合心堂共同舉辦，祈求水陸居民合境平安。行會成員將於5月30日早上划著龍舟、拖著神艇，到大澳4間廟宇「接神」，再返回各行會供奉祭祀。

翌日端午節正日（31日），大澳將舉行「遊神」儀式，屆時龍舟拖著載有神像的小艇巡遊大澳所有水道，祈求居民合境平安，儀式結束後神像將會送返所屬廟宇。上述活動已傳承逾100年，並已在2011年列入國家級非遺代表性項目名錄。

交通︰港鐵東涌站乘坐11號巴士路線至大澳，車程約45分鐘；或從梅窩碼頭乘搭1號巴士路線到大澳，車程約45分鐘。

天文台預計端午節（5月31日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。（資料圖片／梁鵬威攝）

端午節｜天文台︰周六26至29度 有一兩陣驟雨

天文台九日天氣預報顯示，端午節氣溫介乎26至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級。市民外出觀賞龍舟比賽記得帶備雨傘或雨衣。