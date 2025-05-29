端午節交通安排｜金巴皇巴最密1至2分鐘一班　東壩小巴9A加強服務

【端午節假期／北上消費／內地旅客／羅湖口岸／落馬洲支線／福田口岸／皇崗口岸／深圳灣口岸／港鐵／港車北上／西貢東壩】今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁「端午節小黃金周」訪港。入境處預計約有273萬人次經各陸路邊境管制站出入境，包括本地居民及旅客。



運輸署已協調各公共運輸服務營辦商，在假期期間加強運力，其中金巴班次最高峰達至一分鐘內一班、皇巴班次最密約兩分鐘一班等。另外往來北潭涌至萬宜水庫東壩的新界專線小巴9A路線，將因應乘客量加強服務，直至非香港公眾假期的6月2日，仍會繼續服務。



北上駕駛人士方面，落馬洲管制站及深圳灣口岸或實施特別交通安排，跨境私家車需輪候通過口岸。下文將詳盡列出交通安排。



由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，今日（29日）公布交通及公共運輸安排。（政府添馬台FB圖片）

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手。（資料圖片／黃浩謙攝）

端午節｜料5.31及6.2為出入境高峰期 大量內地旅客往返中港

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，今日（29日）公布交通及公共運輸安排。運輸署預計在「端午節小黃金周」期間，大量內地旅客及跨境車輛，將從各陸路管制站往來中港兩地。

當中假期首日及最後一日（5月31日及6月2日）為高峰期，運輸署呼籲旅客及早規劃行程，預留充裕交通時間。

金巴班次高峰期少於1分鐘一班。（資料圖片／張浩維攝）

端午節｜金巴及皇巴班次加密 增加跨境直通巴士配額

運輸署已協調各公共運輸服務營辦商，在長周末期間加強運力，預留車輛及人手應對乘客的出行需求，當中包括︰

．金巴班次最高峰達至一分鐘內一班；



．皇巴班次最密約兩分鐘一班；



．增加跨境直通巴士配額以加強服務；



．接駁過境口岸的巴士B線，繁忙時段班次高於一般周末水平；



港鐵會在不同時段加強東鐵線來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車服務。（資料圖片／鄭子峰攝）

端午節｜港鐵東鐵線羅湖及落馬洲站列車服務加強

港鐵會在不同時段加強東鐵線來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車服務，相關電訊網絡營辦商，已提升過境車站的手機流動網絡及Wi-Fi數據容量，以便有需要的旅客連接網絡。

運輸署估計，公共運輸服務包括金巴的等候時間或會較長，呼籲旅客考慮在非繁忙時間出行，候車期間應遵守秩序，遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。若旅客選坐跨境巴士，亦應提早預訂車票。

落馬洲管制站及深圳灣口岸，將視乎現場交通情況，在5月31日至6月2日期實施特別交通安排。（資料圖片／蘇煒然攝）

端午節｜落馬洲管制站及深圳灣口岸或實施特別交通安排

運輸署又指，落馬洲管制站及深圳灣口岸，將視乎現場交通情況，在5月31日至6月2日實施特別交通安排，以便公共運輸車輛暢順進入口岸，跨境私家車或需輪候通過口岸。

運輸署提醒駕駛人士，需特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌，如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

市民可透過運輸署APP「香港出行易」或運輸署網頁，查閱港珠澳大橋口岸出境情況。（資料圖片／盧翊銘攝）

端午節｜可經運輸署APP或微信公眾號查閱港珠澳大橋口岸情況

港珠澳大橋方面，市民可透過運輸署APP「香港出行易」或運輸署網頁，查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，

至於珠海口岸方面，市民可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況；或透過「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號，查看大橋珠海口岸車輛出入境高峰時段預測，以便及早規劃行程。

運輸署提醒駕駛人士在大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施。（資料圖片／林若勤攝）

端午節｜港珠澳大橋行駛時須遵照珠海當局安排

此外，運輸署提醒駕駛人士在大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。

運輸署緊急事故交通協調中心會繼續24小時運作，密切監察全港各區，包括各口岸及主要車站的交通情況及公共運輸服務，並透過不同渠道發放最新交通資訊。市民可留意電台、電視台及「香港出行易」發放的最新交通消息。

運輸署估計，端午節假期或較多旅客前往東壩一帶郊遊。（資料圖片／顏銘輝攝）

端午節｜西貢東壩小巴9A路線6.2平日繼續提供服務

此外，西貢區區議員方國珊今晚在社交媒體上傳運輸署的公告。由於端午節假期或較多旅客前往東壩一帶郊遊，運輸署與小巴營辦商協調後，往來北潭涌至萬宜水庫東壩的新界專線小巴9A路線，將因應乘客量加強服務。

小巴營辦商在非香港公眾假期的下周一（6月2日），將繼續提供服務，以便旅客到東壩一帶郊遊。運輸署會繼續留意該路線的服務水平，因應乘客需求檢視往返萬宜水庫的公共運輸服務安排，以配合旅遊事務署及漁護署等相關部門的規劃和管理。