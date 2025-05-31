端午節｜多內地客訪迪士尼　嘆港景點無增　「玩嚟玩去都係嗰啲」

今日是端午節，內地居民今日起一連三日放假，不少人趁「小黃金周」訪港。西九龍高鐵站早上約10時，已有逾70人在閘口入境過關，有不少內地客計均計劃到傳統景點迪士尼，部份留港2至3日。有廣州旅客稱，訪港因地點鄰近方便，又透露以往經常來港，近年次數則則減少，因為旅遊景點沒有增多，「玩嚟玩去都係嗰啲嘢」。



北上方面，現場所見高峰時段有逾70人排隊過關。（任葆穎攝）

東莞旅客一家人訪港迪士尼 只因比上海樂園較鄰近

入境處日前預計共有320萬人次經各海陸空管制站進出香港。記者今早10時到西九龍高鐵站視宗，有逾70人在閘口入境過關，過程順暢。

東莞遊客林小姐說，趁着兩個小朋友放假，帶她們來港去迪士尼，將逗留2日1夜。她坦言香港沒太大特色，只因香港比上海迪士尼就近，因此選擇來港，預計花費1萬元。

廣州客稱近年減少來港 因旅遊景點沒有增多

廣州鄭小姐同樣因香港地點就近，今日和朋友到迪士尼遊玩。她說以往經常來港，惟近年次數減少，因旅遊景點沒有增多「玩嚟玩去都係嗰啲嘢，迪士尼、食嘢呢啲一兩次就差唔多」。她又認為，香港物價與內地相若，因此不會特別購物，「十幾年前大家都會落嚟香港買嘢，但而家可能冇咁抵。」

廣州遊客吳先生與朋友來港消遣3日2夜，將到訪海洋公園、故宮博物館等，他說平日不時到訪香港，認為較其他內地城市乾淨、秩序較好。

西九龍高鐵站亦加設兩個流動八達通閘口，讓市民出閘。（任葆穎攝）

港人北上湖南旅遊 留3日2夜 花費兩、三千元

港人北上方面，西九龍高鐵站離境大堂於早上高峰時段，同樣有逾70人排隊過關。站內加設兩個流動八達通閘口，讓市民出閘。

市民陳先生偕家人首次到湖南旅遊，將逗留3日2夜，預計花費2000至3000元。被問為何不留港消費，他形容香港物價高，笑言「自己窮」，又形內地消費「平一半」，因此不時會北上。

市民莊小姐則到廣州探親，順道到長隆玩，將逗留2日。她認為廣州的食肆性價比較高，價錢平10%至20%，預計今次旅程花費600至1000元。